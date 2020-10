Mit neuen Ideen und Visionen ins Amt

Nach zwei Jahren hat die Grundschule Orsenhausen-Sießen im Wald wieder eine Schulleiterin: Carina Wielath ist am vergangenen Montag in der Gemeindehalle feierlich ins Amt eingeführt worden. Seit der Verabschiedung des langjährigen Rektors Josef Stier hatte die dienstälteste Lehrerin, Annegret Riek, die kommissarische Leitung übernommen. Wielath wurde 1989 in Tettnang geboren. Bis Juli 2020 war sie an der Gemeinschaftsschule im Reinhold-Frank-Schulzentrum in Ostrach als Lehrerin tätig.

Eine herzerfrischende musikalische Einstimmung in die Feier gab die Schülerin Klara mit ihrer Steirischen Harmonika. In einem Gedicht beleuchteten zwei Schüler, Emma und Julian, die Situation an der Schule aus ihrer Sicht.

Bürgermeister Wolfgang Späth dankte der neuen Schulleiterin in seiner Rede für die Bereitschaft, Verantwortung für die Schule und die Gemeinde zu übernehmen. „Am Vertrauen der Eltern und an der bereitwilligen Unterstützung der Gemeinde wird es nicht fehlen, wenn es um die Belange und Ausbildung unserer Kinder geht, die uns sehr am Herzen liegen“, sagte der Bürgermeister. Er wünschte sich, dass die verantwortungsvolle Erziehungsarbeit reiche Früchte trägt und die Kinder viel Freude erleben. Bei Annegret Riek bedankte er sich für ihre tolle Arbeit als kommissarische Schulleiterin in den vergangenen zwei Jahren.

Riek, die auch die Moderation der Amtseinsetzungsfeier übernommen hatte, zeigte sich erleichtert, dass mit Carina Wielath nun eine junge, dynamische Rektorin ins Amt komme, die sich extrem schnell eingearbeitet und sofort mit enormem Selbstbewusstsein alle Fäden in die Hand genommen habe.

„Die Woche beginnt mit einem schönen Anlass“, sagte Katja Kleiner, stellvertretende Amtsleiterin des Schulamtes Biberach. „Wir von unserer Seite des Staatlichen Schulamtes Biberach werden Sie unterstützen, wo wir können.“

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in Sießen Karolina Guter lobte Annegret Riek für ihre kommissarische Schulleitertätigkeit: „Sie war immer da, wenn man Fragen, Anregungen und Sorgen hatte.“ Der neuen Schulleiterin sagte sie: „Herzlich willkommen, wir freuen uns auf eine spannende Zeit und wünschen Ihnen ein guten Start, Mut, Toleranz, ein gutes Händchen, viele tolle Projekte, geduldige Eltern und ein tolles Schuljahr.“

„Als kleinen, aber feinen Schulstandort mit tollem Umfeld“ bezeichnete auch die geschäftsführende Schulleiterin aller Schwendier Schulen, Regula Volk, die Grundschule Orsenhausen-Sießen im Wald. Es freue alle, dass sich eine junge und mutige Schulleiterin gefunden hat, die sich dieser spannenden und reizvollen Aufgabe stellt. „Wir pflegen hier ein unkompliziertes Miteinander, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte Volk.

Carina Wielath dankte allen Anwesenden für die netten Worte, die Geschenke und die freundliche Aufnahme. „Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an“, sagte sie. Dies hätte ihr eine ehemalige Konrektorin geraten, als sie überlegte, sich für eine Schulleiterstelle zu bewerben. Sie verstehe die Schule als einen Ort, an dem man sich gerne aufhält, betonte Wielath. Sie freue sich, mit der ganzen Schulgemeinschaft den erfolgreichen Weg der Grundschule weiterzugehen. „Mit viel Platz für neue Ideen und Visionen.“