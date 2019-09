Mit alten Schleppern in die Alpen

Die Quecksilbersäule hat es gerademal auf acht Grad geschafft, da bestiegen drei Männer und eine Frau in Orsenhausen ihre Oldtimer-Traktoren, um sich auf große Fahrt zu begeben. Ihr Ziel: die Großglockner-Hochalpenstraße, Entfernung: 370 Kilometer.

„Man macht halt ab und zu mal dumme Sachen“, sagt Klaus Thiel aus Münsingen, der sich wie seine Oldtimer-Freunde pünktlich beim Treffpunkt eingefunden hat, dort, wo sich einst in Orsenhausen das Bulldog-Museum befand. Er weiß, worauf er sich mit dieser weiten Fahrt eingelassen hat, genauso wie Karl-Eugen Seitter aus Allmendingen. Er legt die Strecke bereits zum 17. Mal auf einem Schlepper zurück.

Neuling ist hingegen Otto Link aus Baltringen, der von seiner Ehefrau Johanna begleitet wird. In den letzten Tagen vor der Abfahrt ist es den beiden ein wenig mulmig geworden, und sie fragten sich, worauf sie sich da eingelassen haben. Doch zum vereinbarten Zeitpunkt reihten sie sich ein mit ihrem Gefährt, einem Hanomag, Baujahr 1961. Einst zog er Zirkuswagen von Ort zu Ort, der Schlepper wirkt auch heute noch majestätisch wie ein Zirkuspferd. Über viele Umwege kam Link zu diesem Schlepper. Er hat ihn umgebaut für die Fahrt zum Großglockner. So hat er den Schleppersitz so gestaltet, dass auch seine Ehefrau Johanna neben ihm Platz nehmen kann.

Neben dem Hanomag steht ein McCormik, Baujahr 1970. Ein Dutzend Aufkleber am Fahrzeug verrät, wohin der Besitzer seinen Oldtimer schon gelenkt hat, etwa auf den Brennerpass oder Gaviapass. „Nach Südtirol und über das Stilfser Joch fahre ich jedes Jahr“, erzählt Karl-Eugen Seitter. Klaus Thiel fährt einen Fahr, Baujahr 1962. Die Hersteller-Firmen der drei Schlepper existieren allesamt nicht mehr.

Zwei Tage Anfahrt nach Bruck am Großglockner sind geplant. So gut es geht, schützen sich die Passagiere vor den Unbilden der Witterung, doch bei der Ausstattung können diese Ackerfahrzeuge von anno Tobak natürlich nicht mit den heutigen Generationen mithalten. Gegen den Motorenlärm helfen Ohrenschützer, die sind dringend erforderlich. Doch dem Wind sind Tür und Tor geöffnet. Aber es soll ja wieder sommerliche Temperaturen geben.

Traktorenfest am Ziel

Angekommen in Bruck am Großglockner steigt dann ein Traktorenfest. Das ist es, worauf sich die drei Oldtimer-Lenker besonders freuen, das „Drumherum“, wie sie es nennen. Es herrsche Volksfeststimmung, es fänden Begegnungen mit Oldtimer-Fans aus allen Himmelsrichtungen statt. „Die kommen aus elf Nationen“, weiß Karl-Eugen Seitter. „Da sind ganz urige Typen darunter“, berichtet Otto Link.

Höhepunkt ist dann am Samstag die Fahrt auf den Großglockner bis auf 2400 Höhenmeter. Verbunden sind die Fahrten mit einer Weltmeisterschaft im „Gleichmäßig fahren“. Das Tempo soll immer gleich sein. 550 Teilnehmer sind zu diesem Wettbewerb zugelassen. Doch dies ist für die Schlepperlenker, die sich in Orsenhausen zusammen auf den Weg machten, nebensächlich. Es gilt der Grundsatz: Dabei sein ist alles. „Es ist auch ein Stück Abenteuer und Herausforderung“, räumen die drei Kerle ein und betätigen den Startknopf ihrer Oldtimer. Die Strecke hat Routinier Seitter aus Allmendingen längst intus: Buchloe, Bayrisch Zell, Kufstein, Mittelzell, Bruck.