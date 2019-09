Miller und Lauber sind die neuen Stellvertreter

Die ehrenamtlichen Stellvertreter von Schwendis Bürgermeister Wolfgang Späth sind gewählt. Bei der Ratssitzung am Montag wählten die Gemeinderäte in geheimer Wahl Stephan Miller (Freie Wähler) zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter. Der zweite Stellvertreter stand erst nach zwei Wahlgängen fest. Markus Lauber (CDU) konnte sich hier gegen Christian Wölfle (Unabhängiges Bündnis – ökologisch und sozial) durchsetzen.

Nur ein Wahlvorschlag

Stimmberechtigt waren bei der Sitzung am Montag 16 Personen: 15 Gemeinderäte (Hans Niederwieser fehlte) und Bürgermeister Wolfgang Späth. Für die Wahl des ersten Bürgermeister-Stellvertreters gab es nur einen Vorschlag. Die Fraktion der Freien Wähler hatte Stephan Miller (Kernort Schwendi) ins Rennen geschickt. Er war bei der Kommunalwahl am 26. Mai Stimmenkönig, er konnte damals 3514 Stimmen auf sich vereinen. Am Montag war seine Wahl zum ersten Vize-Bürgermeister reine Formsache. 15 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung spiegelten das große Vertrauen in Stephan Miller wieder, der in der letzten Gemeinderatsperiode bereits das Amt des zweiten Stellvertreters bekleidete.

Mehr Spannung baute sich dagegen bei der Wahl des zweiten Bürgermeister-Stellvertreters auf. Entsprechend einer schon vor vielen Jahren getroffenen Absprache werden die Stellvertreter des Bürgermeisters aus den Reihen der Gemeinderäte des Kernortes Schwendi gewählt. Die Begründung: Weil der Kernort keinen Ortschaftsrat und keinen Ortsvorsteher hat, sollen die beiden Schultes-Stellvertreter deshalb aus Schwendi kommen.

Nachdem von den Freien Wählern, mit sieben Sitzen größte Fraktion im Schwendier Gemeinderat, ein Stellvertreterposten beansprucht worden war, hatte die CDU-Fraktion als zweitgrößte Ratsgruppierung (fünf Sitze) im Vorfeld Markus Lauber zur Wahl vorgeschlagen. Er ist der einzige CDU-Vertreter im Gemeinderat aus dem Kernort Schwendi und hat bei der Kommunalwahl 1310 Stimmen erhalten.

Wohl etwas überraschend für manche gab es für diese ehrenamtliche Aufgabe dann aber einen zweiten Kandidaten, der ebenfalls im Vorfeld zur Wahl vorgeschlagen wurde. Und zwar von der Fraktion „Unabhängiges Bündnis – ökologisch und sozial“, die mit vier Vertretern im Gemeinderat sitzt. Der Kandidat war Christian Wölfle. Er musste sich im Bürgermeisterwahlkampf im März dem jetzigen Amtsinhaber Wolfgang Späth geschlagen geben, wurde dann bei der Kommunalwahl im Mai aber mit dem zweitbesten Ergebnis von 3326 Stimmen für die Ortschaft Bußmannshausen in den Gemeinderat gewählt.

Irritationen im Vorfeld

„Christian Wölfle hat nach Stephan Miller mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Seine Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister wäre aus unserer Sicht eine gute Lösung und sie würde den Wählerwillen repräsentieren“, sagte Ferdinand Leven, Fraktionsvorsitzender des Unabhängigen Bündnisses, vor dem ersten Wahlgang am Montag. Seine Worte sollen nicht als Belehrung zu sehen sein, doch weil es im Vorfeld dieser Postenbesetzung Unruhe und Irritationen gegeben habe, sah sich Ferdinand Leven zu dieser Erklärung veranlasst. So gebe es für das Amt des zweiten Bürgermeister-Stellvertreters nun zwei Kandidaten. „Wir sind einfach zwei gleich große Fraktionen.“ Die Sache hätte man in einem Gespräch im Vorfeld lösen können, doch dies ist nach Aussage von Ferdinand Leven nicht gelungen. „Jetzt ist es eine Wahl“, deutete Leven an und hoffte, „dass wir danach zu Gesprächen übergehen und unterschiedliche Meinungen ausdiskutieren.“

Er könne mit beiden Kandidaten leben und schaffe mit beiden gerne zusammen, erklärte Bürgermeister Wolfgang Späth. Deshalb werde er sich der Stimme enthalten, kündigte er an. In geheimer Abstimmung ging der erste Wahlgang über die Bühne. Markus Lauber erhielt acht Stimmen, fünf entfielen auf Christian Wölfle. Es gab drei Enthaltungen. Weil kein Kandidat die absolute Mehrheit (neun Stimmen) erhalten hatte, musste ein weiterer Wahlgang durchgeführt werden, ebenfalls geheim. Hier reichte dann die einfache Stimmenmehrheit. Diese erzielte Markus Lauber. Neun Räte votierten für ihn, fünf für Christian Wölfle. Zwei Enthaltungen wurden notiert. Damit war Markus Lauber zum zweiten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt worden. Von allen Fraktionen im Schwendier Gemeinderat gab es hierzu Beifall.