Michael Hermann kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Schwendi

Ein zweiter Kandidat hat sich für die Bürgermeisterwahl am 24. März in Schwendi angemeldet, bestätigt der Hauptamtsleiter Jürgen Lang auf Anfrage. Dabei handelt es sich um Michael Hermann aus Ochsenhausen. Der 60-Jährige ist als Diplom-Betriebswirt selbstständiger Vermögensberater und tritt als parteiloser Bewerber an.

Er möchte Bürgermeister werden, „weil ich den Bürger im Fokus sehe“, erklärt der Vater einer Tochter. Geltend macht er: „Ich habe einen großen Erfahrungsschatz in vielen Bereichen.“ Dass er beruflich nicht aus der Verwaltung kommt, sondern lange in der freien Wirtschaft als Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater tätig war, sieht er als Vorteil. So kenne er sich durchaus mit Themen wie Haushalt und Haushaltsprüfung aus, sei dabei in seinem Handeln aber „sehr innovativ und kreativ“ und habe aus langjähriger beruflicher Erfahrung die Fähigkeit, Entscheidungen mit Weitblick zu fällen. Im Umgang mit der Bürgerschaft und dem Gemeinderat sieht Hermann sich als Vermittler und Mediator.

Bezug zu Schwendi habe er, weil er dort zur Schule gegangen sei. Auf besondere Themen in der Gemeinde mag er zur Zeit noch nicht eingehen: Die Anforderungen möchte er erst noch kennenlernen. Es ist nicht die erste Bürgermeister-Kandidatur des gebürtigen Laupheimers. Im vergangenen Sommer hatte er sich vergebens um das Bürgermeisteramt in Erlenmoos beworben.

Bewerbungsfrist endet am 25. Februar

Außer Michael Hermann bewirbt sich bislang noch Christian Wölfle aus Kleinschafhausen um die Nachfolge von Günther Karremann. Der 50-jährige Wölfle lebt im Schwendier Teilort Kleinschafhausen und arbeitet im Bereich Prävention der Sozialversicherung für Landwirtschaft.

Ob es bei diesen beiden Kandidaten bleibt, ist offen. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Schwendi endet am 25. Februar.

Günther Karremann, seit 23 Jahren Bürgermeister in Schwendi, hatte im vergangenen Jahr erklärt, sich für eine vierte Amtszeit nicht zu bewerben. Die Entscheidung sei nach einer „intensiven Phase des Überlegens“ gefallen, sagte er. Somit ist am 31. Mai 2019 sein letzter Arbeitstag als Gemeindeoberhaupt von Schwendi. Im November wurde Karremann, der in Untersulmetingen wohnt, 63 Jahre alt. Seit er 1995 auf den Chefsessel im Schwendier Rathaus gewählt wurde, ist er Bürgermeister der 6690-Seelen-Gemeinde.