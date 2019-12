Max Weishaupt GmbH ehrt 100 Arbeitsjubilare für langjährige Betriebszugehörigkeit

Etliche Mitarbeiter der Max Weishaupt GmbH, vom Stammwerk Schwendi und den 28 deutschen Niederlassungen, feiern in diesem Jahr ein Arbeitsjubiläum. Bei der Feier für die Arbeitsjubilare am Freitag dankte ihnen der Firmenchef Siegfried Weishaupt für ihre 10-, 25- und 40-jährige Treue zum Unternehmen. Insgesamt 100 Mitarbeiter wurden im Weishaupt-Forum geehrt. Eingeladen waren auch Beschäftigte, die heuer in den Ruhestand getreten sind.

Eine zehnköpfige Abordnung des Kreis-Senioren-Blasorchesters unter der Leitung von Heinrich Rothermel leitete die Jubilarfeier mit weihnachtlichen Weisen ein. „Wir sind stolz, bei dieser jährlichen Feier vor Weihnachten langjährige Mitarbeiter ehren zu können“, freute sich Siegfried Weishaupt auf die Zusammenkunft. Er dankte allen für die Leistung, die jeder an seiner Stelle erbracht hat. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens Weishaupt basiere auf dem Miteinander. Weishaupt ist sicher, dass dieser Stil, „den wir als Familienunternehmen miteinander pflegen“, auch in Zukunft fortgesetzt wird. Von seinem Sohn Thomas, der das Unternehmen dann in der dritten Generation führen wird.

Im Weishaupt-Forum wurden am Freitag 36 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Urkunde für 25-jährige Betriebstreue geehrt: Stephan Schafitel, Torsten Werz, Alexandra Schulnig, Anja Grimm, Ralf Hunger, Bruno Geiselmann, Norbert Kaps, Jürgen Maier, Elisabeth Walker, Carola Wirth, Elisabeth Schönle, Anja Mayer, Markus Lauber, Silke Bollinger, Christian Funk, Bernd Bär, Alexandra Mayer, Mario Cindric, Olcay Caki, Stefan Karremann, Marcus Schmid, Norbert Marder, Frank Schmidt, Helmut Zimmermann, Anton Eichelhard, Wolfgang Latza, Volker Meuschel, Heike Wetzel, Kerstin Mennicke, Jürgen Römer, Werner Meingassner, Michael Lapacz, Dirk Schumacher, Bernd Oday, Jan Boden, Thilo Goldschmitt.

Seit vier Jahrzehnten arbeiten bei Weishaupt: Erich Wieland, Thomas Ruepp, Petra Quast, Reinhold Schraivogel, Heidi Konnerth-Leger, Marion Braun, Erich Gerster, Ingrid Heuer, Alexander Motz, Elmar Fick, Robert Schafitel, Jutta Kusterer, Reinhold Schmid, Karin Wiesinger, Gerhard Rechtsteiner, Günter Grande, Alois Kurrat, Bruno Heffner, Carola Hummel, Bernhard Bürk, Ewald Ruhl, Franz-Josef Bail, Susanne Schwarzenberger, Thomas Garbe und Günter Graus. Siegfried Weishaupt und sein Sohn überreichten ihnen die Urkunde der IHK, Bürgermeister Wolfgang Späth händigte ihnen zusätzlich eine Anerkennungsurkunde des Ministerpräsidenten aus.

„Ein Glücksfall für Schwendi und die Region“

„Eine lange Zugehörigkeit zum Unternehmen spricht für ein gutes Betriebsklima und eine hohe Zufriedenheit auf beiden Seiten“, findet Späth, der sehr beeindruckt von dem feierlichen Rahmen der Jubilarfeier war. Durch ihr Engagement hätten die Mitarbeiter zum großen Erfolg des Unternehmens beigetragen. Durch das vorausschauende Handeln und die richtigen Entscheidungen der Verantwortlichen seien die Arbeitsplätze gesichert. „Ihr Unternehmen ist ein Glücksfall für die Gemeinde Schwendi und die ganze Region“, erklärte Wolfgang Späth. Vieles, was in der Gemeinde gemacht wird, „wäre ohne Sie nicht möglich“, bedankte sich das Gemeindeoberhaupt bei Ehrenbürger Siegfried Weishaupt für die großzügige Unterstützung, die er an den verschiedensten Stellen gewährt.

Ein ereignisreiches Jahr voller Anstrengungen, Erneuerungen und Modernisierungen liege hinter dem Unternehmen, betonte Alexandra Danner. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende gratulierte den Arbeitsjubilaren. In der langen Betriebstreue sieht sie eine tiefe Verbundenheit zum Unternehmen, „das vertrauensvolle Miteinander ist eine der Säulen des Erfolges für Weishaupt“. Und weiter würdigte die Arbeitnehmervertreterin: „Der familiäre Gedanke und das Aufgehobensein bei Weishaupt sind etwas Besonderes.“

Die Max Weishaupt GmbH beschäftigt in Deutschland 1837 Menschen.