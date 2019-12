Matthias Grimm folgt auf Rainer Segmehl

Der Feuerwehrnachwuchs aus den Gemeinden Schwendi und Wain hatte sich zur Weihnachtsfeier in der Florianstube in Schwendi versammelt. Das Treffen mit besinnlichem Charakter bescherte der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain aber auch eine wichtige Weichenstellung für die nahe Zukunft. Nach fast achtjähriger Tätigkeit als Jugendfeuerwehrwart wurde Rainer Segmehl mit Dank verabschiedet, sein Nachfolger Matthias Grimm bei dieser Gelegenheit offiziell ins Amt berufen.

„Du bist ein Mann der ersten Stunde der Jugendfeuerwehr, du bist Gründungsmitglied“, erinnerte Thomas Stanossek, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi, an die Anfänge der Feuerwehrlaufbahn von Rainer Segmehl. Im Jahre 2001, als die gemeinsame Jugendfeuerwehr der beiden Gemeinden ins Leben gerufen wurde, war Rainer Segmehl bereits dabei. In der Nachwuchsabteilung blieb er bis 2006, um dann in der aktiven Feuerwehr in Schwendi Dienst zu tun. Gleichzeitig stand er als Betreuer aber auch für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr zur Verfügung, ehe er dann Anfang 2012 den ehrenamtlichen Posten des Jugendfeuerwehrwarts übernommen hatte. „Du hast in dieser Zeit bis heute mit deinem Team die Jugendfeuerwehr geformt und weiter gestaltet“, lobte Thomas Stanossek. Viele Dienstabende, aber auch Veranstaltungen wie Zeltlager, 24-Stunden-Aktionen, Leistungswettkämpfe, Ausflüge und Besichtigungen mit dem Feuerwehrnachwuchs hatte Rainer Segmehl in all den Jahren als Verantwortlicher auf den Plan gesetzt. „Vielen Dank für die Arbeit mit dem Nachwuchs und der Förderung der Jugendfeuerwehr“, sagte Stanossek und überreichte Rainer Segmehl, stellvertretend für die sieben Kommandanten der aktiven Abteilungen beider Gemeinden, ein Geschenk. Gleiches tat Schwendis Bürgermeisterstellvertreter Markus Lauber im Namen der Gemeinde.

„Die meiste Zeit hat mir die Arbeit als Jugendfeuerwehrwart Spaß gemacht“, blickte Rainer Segmehl, 31 Jahre alt, zurück. Aus familiären und beruflichen Gründen ist es ihm zeitlich nicht mehr möglich, das Amt des Jugendwarts auszuüben. Das Ganze habe aber nur funktioniert, „weil ich gute Betreuer aus den einzelnen Wehren hinter mir hatte“, würdigte Segmehl das Geleistete als Teamarbeit. Und auch ein Lob an den Feuerwehrnachwuchs spendete er: „Wenn es gilt, seid ihr da, zieht alle an einem Strang“. So soll es auch unter dem neuen Jugendfeuerwehrwart Matthias Grimm aus Orsenhausen sein. Die Kommandanten hatten ihn zum Nachfolger von Rainer Segmehl gewählt. „Gott sei Dank haben wir einen Nachfolger gefunden“, deutete Thomas Stanossek auf die oftmals schwierige Suche bei der Besetzung von Ehrenämtern hin. Matthias Grimm mache diese Arbeit gerne, „er kommt aus der Jugendfeuerwehr und weiß, was die Jugendlichen für Bedürfnisse haben“. Der 24-jährige Matthias Grimm aus den Reihen der Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen war 2007 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Seit einigen Jahren engagierte er sich dort als Betreuer. „Wir Kommandanten stehen hinter dir und wünschen dir viel Erfolg in deinem neuen Amt“, sagte Thomas Stanossek. Die Arbeit mit dem Nachwuchs ist wichtig, „ohne sie wäre die Feuerwehr nichts“. Matthias Grimm ist für fünf Jahre zum Jugendfeuerwehrwart gewählt. Derzeit umfasst die Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain 43 Mitglieder, vier davon sind Mädchen.