Markus Lauber ist neuer Vorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung blickte der Heimatkundliche Verein Schwendi Anfang Dezember auf das Vereinsjahr zurück und wählte Markus Lauber zum neuen Vorsitzenden.

Nach der Begrüßung durch den noch amtierenden Vorsitzenden Jürgen Kugler gab Schriftführer Alfons Christ über angegangene und bewältigte Projekte im abgelaufenen Vereinsjahr einen detaillierten Rechenschaftsbericht ab. Hierbei führte er insbesondere die Fertigstellung und den Verkauf des Historischen Kalenders sowie auch die abschließende Bearbeitung und Auflistung der Kleindenkmäler in Schwendi auf. Die Archivare des Vereins waren sehr gut beschäftigt und konnten seltene Bilder, Dias, Videokassetten, Super-8-Filme und sonstige Gegenstände zum Teil aus Nachlässen entgegennehmen und katalogisieren.

Reinhold Rothmaier legte den Rechenschaftsbericht über die Finanzen des Vereins ab und konnte ein positives Ergebnis verkünden. Kassenprüfer Markus Lauber bestätigte der Versammlung in einem Kurzbericht eine einwandfreie Finanzführung. Bürgermeister Wolfgang Späth übernahm die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft und würdigte die Arbeit der Vereinsmitglieder. Da Jürgen Kugler nach fünf Jahren Amtszeit das Amt des ersten Vorsitzenden aus zeitlichen Gründen abgeben wollte, wurde von der Versammlung Markus Lauber als neuer Vorsitzender des Vereins gewählt. Kugler bleibt dem Verein als Funktionär in Form des Rechnungsprüfers erhalten. In seiner ersten Rede als Vorsitzender gab Lauber an, dass hoffentlich die Vereinsveranstaltungen wieder durchgeführt werden können. Auch hoffe er auf jüngeren Nachwuchs bei den Mitgliedern.

Der letzte Programmpunkt wurde von Frido Kurz bestritten, der in seinem kurzweiligen Vortrag über die uralte Besteuerungsart – der Zehnt – berichtete. Alte Schriftstücke über den Zehnten, Zehntherren und Zehntpflichte sind Raritäten und nur selten in den Archiven zu finden. Aber durch einen glücklichen Umstand konnte die Gemeinde Schwendi vor einigen Monaten in den Besitz eines Original-Kaufbriefs von Kleinzehnten aus dem Jahr 1535 gelangen.

Bei den Wahlen wurden folgende Vereinsfunktionäre in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt: Silke Bollinger (2. Vorsitzende), Frido Kurz (Archivar), Karl-Heinz Ruhl (Archivar), Edmund Botzenhart (1. Beisitzer), Johannes Sax (2. Beisitzer) und Clemens Rohmer (Rechnungsprüfer).