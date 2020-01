Markus Blersch bleibt Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Großschafhausen

Gut aufgestellt und gut ausgebildet: Die daraus resultierende Hilfe durch die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen ist im vergangenen Jahr bei vier Einsätzen gefragt gewesen. Zusätzlich rückte die Feuerwehr bei zwei Fehlalarmen aus. Bei der Hauptversammlung am Freitag im Gemeindesaal wählten die aktiven Angehörigen Markus Blersch für eine weitere Amtszeit zum Kommandanten.

Blersch blickte in seinem Bericht auf die Einsätze im Jahr 2019 zurück. Dazu zählten eine technische Hilfeleistung und der Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Zwei Mal rückte die 27 Einsatzkräfte starke Wehr zu Bränden aus: nach Schönebürg zu einem Carportbrand und zu einem Großbrand in der eigenen Ortschaft. Dort war in einer offenen Lagerhalle mit Strohballen Feuer ausgebrochen. Für die Wehr dauerte dieser Einsatz 31 Stunden, 300 Hilfeleistungsstunden wurden erbracht. Alles in allem summierten sich die Hilfeleistungsstunden der Großschafhauser Feuerwehr, die voraussichtlich 2021 ein neues Fahrzeug TSF-W erhält, im vergangenen Jahr auf 400.

Die Einsätze und alles Weitere rund um die Feuerwehr rief der Schriftführer Markus Baur in Erinnerung. Er berichtete von zwölf Übungen und Fortbildungen, kameradschaftlichen Aktivitäten wie dem zweitägigen Ausflug und von Aktionen der Feuerwehr, die das Orts-leben bereichern. Das Maibaumstellen, das Gartenfest mit Flohmarkt und die Irish-Folk-Nacht gehörten dazu.

Die vielen Ereignisse hinterließen auch Spuren in der Kasse. Josef Gropper als Kassenführer notierte mehr als 130 Buchungen, allerdings musste er 2019 mehr Geld ausgeben als er einnahm. Den Erlös einer Alteisensammlung spendete die Feuerwehr für den Spielplatz in Großschafhausen.

Rührig zeigte sich die Altersabteilung. Leo Bammert ließ die Versammlungsteilnehmer an dem Geschehenen teilhaben.

Späth: „Es passt“

„Bei der Feuerwehr Großschafhausen funktioniert es gut, es passt“, bewertete Bürgermeister Wolfgang Späth das Geleistete. Viel Zeit haben die Feuerwehrangehörigen ins Ehrenamt gesteckt – „Sie sind immer da, wenn es brennt, und nicht, wenn Sie Lust haben“, würdigte Späth die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Dank sagte er auch dafür, „dass Ihre Aktionen die Ortsgemeinschaft be-leben“.

Bei der Versammlung wurde Max Ohl in die aktive Wehr verpflichtet. Dort ist Heiko Kölle bereits seit 15 Jahren aktiv. Zum Dank erhielt er das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Gabriela Gropper wurde zur Feuerwehrfrau und Florian Jöchle zum Feuerwehrmann befördert, nach jeweils bestandenem Truppmann-Lehrgang befördert.

Für vollzähligen Probenbesuch erhielten Armin Bammert, Josef Gropper, Felix Behrendt, Daniel Bretzel, Simon Behrendt, Steve Kremser, Josef Ott, Patrick Sigmund, Michael Gretzinger und Markus Blersch ein Geschenk. Letzter bleibt für weitere fünf Jahre Kommandant der Feuerwehr Großschafhausen. In geheimer Wahl wurde er einstimmig wiedergewählt. Vier Kandidaten bewarben sich um die drei Posten als Ausschussmitglieder. Ebenfalls in geheimer Wahl bekamen Felix Behrendt, Thomas Scheffold (sie arbeiteten bereits im Ausschuss mit) und Florian Neuer (neu) die meisten Stimmen.