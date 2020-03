Marco Guariglia übergibt an Matthias Maurer

Die Schwendier Tennisabteilung zählt knapp über 200 Mitglieder. Zum sportlichen Wettbewerb in der Verbandsrunde konnten im vergangenen Jahr 20 Mannschaften gemeldet werden – mit zumeist beachtlichen Erfolgen hinauf bis in hochklassige Ligen. Bei der Abteilungsversammlung vollzogen die 35 anwesenden Mitglieder einen Führungswechsel. Nach sechsjähriger Tätigkeit gab Marco Guariglia das Amt des Abteilungsleiters an Matthias Maurer weiter. Ihm zur Seite als neuer Vize-Vorsitzender steht Christoph Lerch, der auf Roland Heinz folgt.

Aus sportlicher Sicht gab es bei der Versammlung im Rückblick auf 2019 viel zu berichten. „Für die Jugend war es ein sehr guter Sommer“, fasste Jugendleiter Jose Maria Troncoso den umfassenden Spielbetrieb zusammen. Zwölf Teams hatte die Abteilung gemeldet, einige davon mischten bei Titelkämpfen auf der Verbandsebene bei der Vergabe der vorderen Plätze mit. Auch im Einzelwettbewerb bei Turnieren konnte der Schwendier Tennisnachwuchs auf Bezirks- und Württembergischer Ebene sein Können siegbringend abrufen. Bei den Aktiven, mit acht Mannschaften auf Punktejagd, konnte Sportwart Matthias Maurer eine ebenso positive Erfolgsbilanz vermelden. Für ihn besonders erwähnenswert, dass sich die Damen 1 und Herren 1 in der Oberliga gehalten haben. „Diese Spiele waren Werbung für den Tennissport und für Schwendi“, findet er.

Auch in finanzieller Hinsicht erwies sich 2019 für die Tennisabteilung als ein gutes Jahr. Obwohl mit dem Austausch der Beleuchtung in der Tennishalle eine Großinvestition (über 40 000 Euro) getätigt wurde, konnte Kassiererin Jutta Riekenbrauck schwarze Zahlen schreiben. Alles in allem betrachtet merkt man, dass die Abteilung auf gesunden Füßen steht, bewertete Peter Fitzek die Berichte der Ressortverantwortlichen. Im Namen der Mitglieder dankte er dem Abteilungsvorstand für die tolle Arbeit, eine einstimmige Entlastung war danach Formsache.

„Wir können alle miteinander stolz sein, dass das Vereinsleben bei uns so funktioniert“, sagte Marco Guariglia. Der Abteilungsleiter blickte auf tolle Ergebnisse und Erlebnisse im letzten Jahr zurück. Die Tennisabteilung sei inzwischen auch eine kleine Firma, „durch die Investitionen in den Sport und die Anlage sind alle Möglichkeiten gegeben, dass wir weiterhin erfolgreich sind und Spaß an unserem Hobby haben“. Acht Freiplätze, eine Zweifeld-Tennishalle, einen hauptamtlichen Trainer und schuldenfrei: So könnte nach Ansicht von Guariglia der Steckbrief der Schwendier Tennisabteilung aussehen.

Damit auch in Zukunft genügend Tennisbegeisterte in Schwendi auf dem Platz stehen, sollte seiner Meinung nach weiterhin ein Fokus auf das Jugendtraining gelegt werden. Das Schwendier Tennis hat diesbezüglich in der Vergangenheit schon viel bewegt und die Weichen seit Kurzem auch frühzeitig gestellt. Denn das Konzept, Kinder bereits mit drei Jahren an den Ballsport heranzuführen, sei gelungen. Gegenwärtig umfasst die Gruppe dieser Jüngsten 25 Kinder. „Ich habe die Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren die Früchte dieser Nachwuchsarbeit, die sehr wichtig, aber auch anstrengend ist, ernten können“, bedankte sich Guariglia bei allen Trainern und Betreuern. Der 43-Jährige wird die weiteren Geschicke der Tennisabteilung an vorderster Stelle nicht mehr bestimmen. Seit ein paar Jahren schon wollte er sich vom Abteilungsvorsitz zurückziehen, am Freitag wurde dieser Schritt nun vollzogen. „Ein neuer Spirit tut gut“, sagte Guariglia. Seit 24 Jahren ist er im Führungsgremium der Schwendier Tennisfamilie ehrenamtlich tätig, die vergangenen sechs Jahre zeichnete er als Abteilungsleiter verantwortlich. „Es ist toll, was wir in all diesen Jahren miteinander bewegt haben“, lobte er das Agieren in der Tennisgemeinschaft, nicht nur mit Blick auf sportliche Erfolge.

Weil gut vorbereitet, gingen die Wahlen zur Neubesetzung einiger Ämter im Tennisausschuss problemlos und durchweg mit einstimmigem Votum über die Bühne. Für zwei Jahre gewählt, übernimmt Matthias Maurer die Abteilungsleitung. Sein Stellvertreter ist jetzt Christoph Lerch. Als neuer Jugendleiter fungiert Matthias Lerch. Das Amt des Sportwarts wurde geteilt: Maike Nägele und Tobias Mayr engagieren sich hier. „Es ist eine Riesenehre für mich, den Tennisverein zu leiten, in dem ich groß geworden bin“, dankte Maurer für das Vertrauen. Er sprach aber auch von riesigen Fußstapfen, in die er trete, „denn auf das bisher Geleistete können wir alle stolz sein“. Auf vielen Schultern will der neue Abteilungsleiter die Arbeit verteilen, „es funktioniert nur als Team“, ist er überzeugt. Der 35-Jährige versprach, er werde sein Bestes geben, appellierte gleichzeitig in zwei Richtungen: „Wir als Funktionsträger müssen Spaß am Ehrenamt haben, die geleistete Arbeit muss aber auch wertgeschätzt werden.“