Mann fährt Schlangenlinien und wird erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge meldet der Polizei am Sonntag, gegen 5.24 Uhr, eine Mercedes C-Klasse, die von Warthausen und Richtung Äpfingen in Schlangenlinie fahren würde.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Biberacher Straße in Schwendi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-jährigen Mercedes-Fahrers fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Dem Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Der 34-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.