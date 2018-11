Manfred Heffner arbeitet seit fünf Jahrzehnten für die Firma Elektromatic Speidel

Die Firma Elektromatic Speidel mit Hauptsitz in Biberach und einem Werk am Stammhaus in Schwendi hat in feierlichem Rahmen im Oberschwäbischen Hof in Schwendi langjährige Mitarbeiter geehrt. Neben den 19 Jubilaren war auch der Geschäftsführer i. R., Ottmar Speidel, der Einladung gefolgt.

Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können Bernd Scheffold, Ulrich Knopf, Vasile Flontas, Georg Grab, Bernd Ruh, Bruno Dreiseitel, Ute Denz, Marlene Berg, Gabriele Höpfner, Ottmar Betz und Karl Vunc. 40 Jahre Betriebstreue und mehr zeigten Franz Jöchle, Eugen Egger, Helmuth Autzinger sowie die Ruheständler Hilde Gehring, Otto Schanz, Christian Kopf, Edmund Obermeier und Richard Arzt.

Vom Elektriker zum Projektleiter

Ein Höhepunkt war die Auszeichnung von Manfred Heffner, dem Geschäftsführerin Helga Speidel die Urkunde zur 50-jährigen Betriebszugehörigkeit überreichte. Manfred Heffner hatte 1968 als Lehrling im Stammhaus in Kleinschafhausen angefangen und war danach lange Jahre als Elektriker im Schaltschrankbau tätig. Anschließend habe er sich dank seiner technischen Begabung, seiner weit überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft und seinem Willen, immer wieder Neues zu lernen, zum Technischen Sachbearbeiter und Projektleiter weiterentwickelt.

In ihrer Ansprache betonte die Geschäftsführerin die besondere Bedeutung aller Jubilare für den Bestand und das Gedeihen der Firma. Sie bezeichnete die langjährigen Mitarbeiter als „tragende Säulen“ für das Unternehmen. Zur Unternehmenspolitik sagte Helga Speidel: „In den vergangenen Jahren ging es uns vor allem darum, Märkte und Gewinne für das Unternehmen zu sichern und gleichzeitig jedem Mitarbeiter das gute Gefühl zu geben, auf einem sicheren Arbeitsplatz zu stehen und am Gesamterfolg teilzuhaben.“ Dies alles habe dazu beigetragen, dass die Elektromatic Speidel GmbH auf positive Bilanzen und gute Erträge blicken könne.