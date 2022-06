Männergesangsverein mit neuen Perspektiven

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Männergesangverein Cäcilia Sießen i. Wald hatte coronabedingt erst nach zwei Jahren wieder zur Hauptversammlung am 14. Mai ins Schützenheim Hörenhausen geladen. Vorstand Reinhard Ströbele begrüßte alle Besucher der örtlichen Vereine sowie Ortsvorsteher Wolfgang Thanner, wie auch die aktiven Sängerkollegen.

In seinem Bericht ging er zuerst auf die fast zum Erliegen kommenden Vereinsaktivitäten der letzten beiden Jahre ein. Sie waren beschränkt auf zulässige Beiträge bei kirchlichen und privaten Veranstaltungen. Proben konnten in geringer Anzahl nur in privaten Räumen unter Einhaltung der jeweils aktuellen Vorschriften abgehalten werden.

Mit einigen Sängerkameraden der Lyra Bußmannshausen hat man seit diesem Jahr doch die dringend notwendige Unterstützung erhalten, damit es weitergehen kann. Die aktuelle Anzahl von knapp 20 Sängern stellt nun doch einen mehr oder weniger stattlichen Männerchor dar.

Kassenführer Berno Guter konnte in seinem Bericht für die zurückliegenden Jahre positive Zahlen vermelden. Er brachte es auf einen einfachen Nenner. Fast keine Ausgaben, aber trotz auf Sparflamme tätigem Vereinsleben die üblichen Zuschüsse und Vereinsbeiträge einsammeln.

Die Entlastung der Vorstandschaft sowie des Kassenführers durch die Versammlung hatte Ortsvorsteher Wolfgang Thanner übernommen. In seinen Worten drückte er auch der Vereinsführung sein Mitgefühl aus, die nicht nur mit der Pandemie zu kämpfen habe, sondern auch mit altersbedingtem Mitgliederschwund und generellem Mangel an Vereinsinteresse. Diese für große Teile der Gesellschaft wichtigen Traditionsvereine gelte es doch zu pflegen und zu erhalten.

Im Anschluss standen Neuwahlen des 1. und 2. Vorstandes, des Schriftführers sowie eines Beisitzers an. In geheimer Wahl wurde Wolfgang Blank zum 1. Vorstand mit großer Mehrheit gewählt. Als 2. Vorstand wurde Reinhard Ströbele gewählt. Der neue Schriftführer Helmut Dettenrieder wurde für vier Jahre gewählt. Der zur Wiederwahl stehende Kassenführer Berno Guter wurde ebenso für ein weiteres Jahr gewählt. Beisitzer Willi Speidel aus Bußmannshausen sowie Erich Baur und Jan Kollmann wurden für vier Jahre gewählt.

Im Anschluss dankte Vorstand Wolfgang Blank Ortsvorsteher Thanner für die Durchführung der Wahlen. Er kündigte einen offenen Führungsstil an und ermunterte alle Mitglieder, sich im Verein einzubringen.