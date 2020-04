Live-Übertragung aus der Kirche, Rätschen im Vorgarten: Ostern 2020 war auch in Schwendi anders

Das Osterfest 2020 werden viele Menschen nicht vergessen. Wegen der Corona-Pandemie und der notwendigen Reduzierung aller Personenkontakte konnten die Menschen nicht in dem bisher gewohnten Rahmen feiern.

Zum ersten Mal seit Menschen-gedenken konnten auch die Christen das Osterfest nicht in freudig versammelter Gemeinschaft feiern – die Türen der Kirchen blieben verschlossen. In einigen Kirchengemeinden wurden dennoch Gottesdienste mit minimaler Besetzung (Pfarrer, Mesner, Organist) gefeiert und aufgezeichnet oder im Livestream gesendet, sodass die Gläubigen von Zuhause aus die liturgischen Feiern mitverfolgen konnten. Die katholische Seelsorgeeinheit Schwendi mit Pfarrer Martin Ziellenbach hat dieses Angebot ebenfalls bereitgestellt.

„Für uns ist das alles sehr fremd und besonders, zutiefst traurig und schmerzhaft“, empfindet es Pfarrer Ziellenbach, wenn er auf die veränderten Gottesdienste in der Heiligen Woche in den leeren Kirchen schaut. Doch auch außerhalb der Gotteshäuser mussten Christen in der Osterwoche mit verändertem Verhalten auf die Ausnahmesituation reagieren.

Kein Rätschen in der Gruppe möglich

So auch in Bußmannshausen: Dort konnten die Ministranten am Karfreitag und Karsamstag das Rätschen nicht wie sonst üblich gemeinsam als Gruppe ausüben. Vielmehr wurden die mobilen hölzernen Kästen, deren donnerndes Hämmern die Gläubigen anstelle der stummen Kirchenglocken zum Gebet aufrufen soll, an einige Familien verteilt. Diese betätigten die Ratschen in ihren Vorgärten, sodass an fünf Stellen im Dorf das laute Knallen der Holzkästen zeitgleich zu hören war.

Weitgehend zusammengefasst wurde in diesem Jahr bei der Seelsorgeeinheit Schwendi die Weihe der Osterkerzen. Bei der Osternachtsfeier am Samstag in der Schwendier Sankt-Stephanus-Kirche weihte Pfarrer Ziellenbach die fünf Osterkerzen für die Gotteshäuser in Großschafhausen, Orsenhausen, Bußmannshausen und Schwendi (Kirche und Sankt-Anna-Kapelle). Nicht am lodernden Osterfeuer vor der Kirche, sondern an einer kleinen brennenden Kerze am Hochaltar entzündete der Geistliche die Schwendier Osterkerze und segnete sie anschließend stellvertretend für alle anderen. Die Osterkerzen für die Kirchen in Schönebürg und Sießen im Wald wurden bei dortigen Gottesdiensten geweiht.

Solidarität mit den Christen im Heiligen Land

Zur Feier des Hochfestes der Auferstehung Christi trug Pfarrer Ziellenbach in Zeiten der Pandemie ein spezielles Messgewand. „Damit will ich die Solidarität mit den Christen im Heiligen Land zum Ausdruck bringen“, sagte er. Vor drei Jahren hat er dieses Messgewand in einem christlichen Laden in Jerusalem gekauft. Auf das Kleidungsstück ist vorne das traditionelle rote fünffache Jerusalemkreuz aufgenäht. Dieses ist zugleich das Wappen des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Martin Ziellenbach ist seit dem Jahr 2007 Mitglied in diesem Päpstlichen Ritterorden.