Taiwans Botschafter Jhg-Wey Shieh hat am Donnerstag zusammen mit einer Delegation der Max-Weishaupt-Realschule Schwendi einen Besuch abgestattet. Vermittelt hatte den Besuch der Bundestagsabgeordnete Josef Rief.

Dieser Besuch werde als „besondere Ehre“ empfunden, betonten Bürgermeister Günther Karremann wie auch Schulleiterin Regula Volk. In der unmittelbaren Begegnung mit einem Vertreter des fernen Landes sehe sie eine große Chance, mehr als nur Schlagzeilen zu erfahren, sagte Volk. Die Schüler der Abschlussklassen machten denn auch reichlich Gebrauch davon, den Vertreter Taiwans in Berlin mit ihren Fragen zu durchbohren. Dieser zeigte sich als gewitzter Mann, dessen Äußerungen immer wieder zu Lachern seitens der Schüler führten.

Die Begegnung mit dem Repräsentanten des Inselstaates wurde zu einer einprägsamen Lehrstunde in Sachen Demokratie und Freiheitsrechte. Die Erfahrungen dazu seien in seinem Heimatland noch gering, machte er deutlich. „Wir haben seit 1987 eine etablierte Demokratie“, erklärte der Diplomat. 88 Jahre lang sei das Land „harsch“ regiert worden. Jetzt gelte das „Volkswagen-Prinzip“, das bedeute, dass das Volk an der Macht sei. „Wir haben ein Leben ohne und mit Freiheit kennengelernt.“ Daraus habe Taiwan seine Lehren gezogen: „Wir wollen nicht mehr zurück in die Diktatur.“ Jetzt gelte die „Leberwurst-Philosophie“, man könne frei von der Leber weg sprechen. Es wurde deutlich, dass Jhg-Wey Shieh stolz ist auf die Freiheitsrechte in seinem Land. Er machte den aufmerksam zuhörenden Schülern deutlich, dass sich sein Land damit in den Gegensatz zu China gestellt habe. Taiwan war einst ein Teil Chinas. Dort behaupte man, äußerte er, Demokratie passe nicht zu China. Der Botschafter gab auch Informationen zu Land und Leuten seiner Heimat. „Zu Deutschland bestehen sehr intensive Beziehungen.“. Sein Land sei der fünftgrößte Wirtschaftspartner Deutschlands in Asien.

Rund 70 Schüler der zehnten Klassen verfolgten konzentriert die Ausführungen des Besuchers. Sie waren von ihrer Fachlehrerin Anne Maucher intensiv auf diese Stunde vorbereitet worden. Gemeinsam hatten die Schüler sich Fragen überlegt. Vom Fragerecht machten sie reichlich Gebrauch.

„Wie sieht der Schulalltag in Taiwan aus?“, wollte ein Zehntklässler als Erstes wissen. Jhg-Wey Shieh machte deutlich, dass der Schultag mit regelmäßig acht Unterrichtsstunden viel länger daure als hierzulande. Zur Mittagszeit gehöre auch ein Nickerchen, eine Gewohnheit, die er auch in seiner Studentenzeit in Deutschland beibehalten habe. In seiner Kindheit sei man mit einem Morgenappell in den Tag gestartet. Besonderen Wert lege man heute in seinem Land darauf, dass die Jugendlichen einen Beruf erlernen.

Die meisten Fragen waren gerichtet auf das Sozialsystem in Taiwan. So wollten die Schüler wissen, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, ob es einen Mindestlohn gibt, wie hoch der Durchschnittsverdienst ist, wie es um die Alterssicherung steht und ob eine gesetzliche Sozialversicherung existiert. Die Antworten machten deutlich, dass es viele Parallelen zu Deutschland gibt, der Lebensstandard aber doch in Taiwan um einiges niedriger ist. So wurde der Durchschnittsverdienst mit 1 000 Euro im Monat beziffert.

„Gibt es in Ihrer Heimat auch Straßenfeste?“, wollte ein Schüler wissen. Der Botschafter sprach in seiner Antwort von einem buddhistischen Fest, verbunden mit einem Feuerwerk. Dabei erklärte er Unterschiede in der Religionszugehörigkeit zu Deutschland. Er verriet auch seine „Lieblingstradition“: Das chinesische Neujahrsfest, da können Kinder ihre Wünsche äußern. Jhg-Wey Shieh beantwortete Fragen zur Infrastruktur, zum Klima, zum Umweltschutz und Tourismus.

Die letzte Frage richteten die Schüler an den Bundestagsabgeordneten Josef Rief: „Können wir bei unserem Berlin-Besuch auch eine Plenarsitzung verfolgen?“ Da wollte Rief wegen der Größe der Gruppe kein Versprechen machen. Dafür bekamen die Schüler eine Einladung in die taiwanesische Botschaft und die Zusage, dass dabei eine Tombola veranstaltet wird. Nebenbei ließ der Botschafter wissen, dass die Max-Weishaupt-Realschule die einzige Schule ist, die er besucht.