Lehrer wünschen Tempo 30 vor der Grundschule

In der Dietenheimer Straße in Orsenhausen soll vor der Grundschule eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Diesen Wunsch der Lehrerschaft hat Gemeinderat Heribert Karrer bei der Ratssitzung an die Verwaltung weitergeben.

„Ein entsprechender Antrag liegt bei der Gemeinde schon länger vor“, sagte Werner Jans, Ortsvorsteher von Orsenhausen, zu diesem Thema. Weil die Verkehrsschau des Landkreises Biberach im Moment bei der personellen Besetzung in Not sei, habe dieses Anliegen in Orsenhausen offenbar noch nicht behandelt werden können, erklärt Peter Gauß vom Gemeinde-Bauamt. Gleichzeitig verwies er darauf, dass eine Willensbekundung des Gemeinderats, wie er generell mit diesem Thema umgehen will, sinnvoll wäre. „Diese Geschichte haben wir in jeder Ortschaft. Vor Kindergärten, vor Schulen“, sagte Gauß.

Die Fraktionen des Gemeinderats sollten entscheiden, ob sie für die Einrichtung von Tempo 30-Zonen in den entsprechenden Fällen sind. „Das Ganze muss aber rechtlich möglich sein“, fügte Bürgermeister Wolfgang Späth hinzu. Nur zu sagen, hier passt es uns, werde nicht ausreichen, „wir brauchen aber zuerst ein Konzept, wie wir es haben wollen“.

Bei der Einrichtung von Fußgängerüberwegen, sogenannten Zebrastreifen, scheint die Umsetzung inzwischen einfacher vonstattenzugehen. Diesen Eindruck jedenfalls hat Peter Gauß. Er berichtete, dass es inzwischen eine Anordnung für einen Zebrastreifen im Bereich der Kreuzung Obere Straße/Kellerberg in Schwendi (beim alten Kindergarten) gibt. Allerdings muss die Gemeinde vorher noch eine Bordsteinabsenkung vornehmen. Auch im Kreuzungsbereich Mühleweg/Bahnhofstraße in Schwendi scheint ein Zebrastreifen möglich. Im Zuge der Sanierung der Biberacher Straße könnte diese Maßnahme dann realisiert werden.