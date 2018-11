Lebendiges Treiben im Lichterglanz

Glühwein, Köstlichkeiten und Kunsthandwerk in kuscheliger und stimmungsvoller Schlosshofatmosphäre: Beim Schwendier Adventsmarkt am Samstag haben sich die Besucher im kleinen Budenrund getroffen.

Es entwickelte sich ein lebendiges Markttreiben, bei dem die Besucher untereinander, aber auch mit den Standbetreibern schnell ins Gespräch kamen. Sehr gut besucht war der Markt, als die Dunkelheit den Lichterglanz besonders zur Geltung brachte. Der Adventsmarkt wurde wieder von Schwendier Vereinen organisiert, die Freiwillige Feuerwehr hatte den Auf- und Abbau der über 20 Buden übernommen.

An vielen Ständen wurde leckeres Essen und Trinken offeriert. Von chinesischen Nudeln über Backfisch, von der Feuerwurst zum Teufels-Hamburger oder vom vielfältigen Kuchenangebot bis hin zu Schokofrüchten: Die Besucher hatten die Qual der Wahl, mit welcher Leckerei sie ihren Hunger stillen wollten. Aber auch Handfestes konnten sie erwerben: Beispielsweise eine selbstgenähte Wickeltasche für unterwegs, Wollsocken, Deko-Gegenstände aus Eisen, gebrannte Bildmotive auf Holz oder mit Acrylfarbe geschaffene Kunstwerke.

Kunstvoll zu Werke unter den Augen der Besucher gingen auf dem Adventsmarkt zwei „Künstler“. Am offenen Feuer brachte der Schmied Eisen zum Glühen und hämmerte es anschließend in Form. Weniger geräuschvoll, dafür filigran und mit viel Fingerspitzengefühl zeigte eine Standbetreiberin die hohe Kunst des Klöppelns. Und für den musikalischen Part während des Adventsmarktes sorgten Alphornbläser und ein Bläser-Sextett des Musikvereines „Rota“ Schwendi.

Kombiniert haben etliche Besucher den Schwendier Adventsmarkt am Samstag mit einem Abstecher in die Einzelhandels-Geschäfte, die im Rahmen der langen Einkaufsnacht geöffnet hatten. Die Vereinigung Schwendier Gewerbetreibender (VSG) hatte für die Teilnahme an dieser Aktion sechs Geschäftsinhaber begeistern können. Wer einen Tag später noch die Möglichkeit suchte, den Geschenke-Einkaufszettel abzuarbeiten, konnte beim Bummel am verkaufsoffenen Sonntag das Warenangebot in vier Schwendier Geschäften unter die Lupe nehmen.