Land erklärt das Weishaupt-Forum zum Kulturdenkmal

Das Weishaupt-Forum in Schwendi, errichtet als Schulungs-, Ausstellungs- und Sozialgebäude der Max Weishaupt GmbH, ist als Kulturdenkmal eingestuft worden. Das hat die baden-württembergische Denkmalpflege vor Kurzem dem Unternehmer Siegfried Weishaupt mitgeteilt. Er hatte 1989 den New Yorker Architekten Richard Meier beauftragt, einen repräsentativen und großzügigen Neubau zu planen und zu errichten. 1992 wurde das Weishaupt-Forum fertiggestellt.

„Ich war überrascht, ich wusste von gar nichts“, schildert Siegfried Weishaupt den Moment, als er das Schreiben des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg in Händen hielt. Dort stand es Schwarz auf Weiß: Das Weishaupt-Forum erfüllt die Kriterien eines Kulturdenkmals nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz.

Zu dieser fachlichen Auffassung waren Mitarbeiter des Landesamts gekommen, die zusammen mit Amtskollegen aus Bayern im Frühjahr 2018 das Weishaupt-Forum in Schwendi besichtigten. „Worum es bei dieser Besichtigung geht, wusste ich nicht“, erzählt Siegfried Weishaupt. Immer wieder kommen Architektur-Interessierte, die sich vom Schwendier Meier-Bau inspirieren lassen, dessen Architektur von geometrischen Grundformen wie Quader, Würfel und Kreissegmentscheiben bestimmt wird.

Dass das Weishaupt-Forum auf dem Radar der Denkmalpflege auftauchte, war kein Zufall. Seit einiger Zeit beschäftigt sich das Landesamt auch mit dem kulturellen Erbe der Nachkriegsmoderne bis hin zu den 80er-Jahren. Zu den jüngsten und zugleich spektakulärsten architektonischen Zeugnissen dieser Epoche gehören die Bauten von Richard Meier, der bereits 1984 im Alter von 50 Jahren mit dem weltweit renommierten Pritzker-Architekturpreis ausgezeichnet wurde.

„Ich habe gehört, er baut in Ulm“

Auch zwei Bauwerke von Meier in Ulm hatten sich die Denkmalpfleger seinerzeit angeschaut: das Stadthaus auf dem Münsterplatz und das Daimler-Benz-Forschungszentrum auf dem Eselsberg. Der Bau des Stadthauses war es auch, der Siegfried Weishaupt mit Richard Meier zusammen brachte. „Ich habe gehört, er baut in Ulm“, erinnert sich Weishaupt. Daraufhin schrieb der Unternehmer dem „weißen“ Architekten, wie Meier auf Grund der konsequenten weißen Farbgebung seiner Gebäude gerne bezeichnet wird, einen Brief. Ob er, Meier, auch an einem kleinen Objekt in Schwendi interessiert wäre, fragte Weishaupt seinerzeit an. Die Antwort kam prompt: Richard Meier war bereit, in Schwendi auf dem Gelände des Weltunternehmens Weishaupt seine architektonischen Ideen zu verwirklichen.

Sehr schnell habe er sich als Bauherr mit dem Architekten verstanden, dass für den Neubau nicht das bestehende Weishaupt-Verwaltungsgebäude abgerissen wird, sagt Siegfried Weishaupt. „Den Platz gegenüber haben wir dafür als ideal erachtet.“ Mit einer klaren Konzept-Vorgabe, welche Funktionen der Neubau zu erfüllen habe, gab Siegfried Weishaupt 1989 dem US-Amerikaner den Auftrag für die Planung und Realisierung eines Bauwerks. Ausstellungs-, Schulungs- und Sozialräume sollten darin untergebracht werden.

Was Richard Meier daraufhin am Reißbrett entwarf und als Bauwerk 1992 vollendete, steht als architektonische Perle auf dem Weishaupt-Firmengelände. Meier verwirklichte in Schwendi ein aus zwei Baukörpern bestehendes, helles und transparentes, skulpturales, leuchtend weißes Kunstobjekt, das in reizvollem Kontrast steht zu den Farben der Umgebung, wie etwa dem Blau des Himmels oder dem Grün des Rasens. Die zwei verschieden großen Gebäudeteile werden durch einen aufgeständerten und überdeckten Gang miteinander verbunden. Im südlichen Gebäudeteil werden Weishaupt-Produkte und ihr Design in Szene gesetzt. Außerdem ist ein Raum für den Empfang von Besuchern vorhanden, in dem sie mit einem Film Informationen zum Unternehmen erhalten. Der kunstsinnige Firmenchef Siegfried Weishaupt hat hier außerdem ein kleines Privatmuseum mit einigen Kunstwerken eingerichtet. Darunter ist ein Porträt des Firmengründers Max Weishaupt, gemalt von der Pop-Art-Ikone Andy Warhol. Im nördlichen Gebäudeteil sind Schulungsräume untergebracht sowie die Firmenküche und Speisesäle, in denen die Mitarbeiter mittags zu Tisch gehen.

Insgesamt, so urteilt Siegfried Weishaupt, ist das Schwendier Gebäude wohl eines der konsequentesten Bauwerke von Richard Meier, die seine Handschrift tragen. Kennzeichen hierfür sind unter anderem die Fassadenverkleidung mit quadratischen weißen Aluminiumpaneelen und der mit großen Fensterflächen ausgestattete Rundbau.

Fasziniert von den Handwerkern

An eines erinnert sich der Schwendier Unternehmer noch genau: „Richard Meier war fasziniert von der Leistung der am Bau beteiligten Handwerker.“

„Wir sind schon stolz, dass dieses Gebäude jetzt als Kulturdenkmal eingestuft wurde“, freut sich Siegfried Weishaupt. In der schriftlichen Begründung des Landesamts heißt es in einem zusammenfassenden Absatz: „Das Weishaupt-Forum in Schwendi ist ein von einem der zeitgenössischen Moderne aufgeschlossenen Bauherrn beauftragtes und von einem bedeutenden Architekten umgesetztes Gesamtkunstwerk, zugleich wichtiger Vertreter einer Gegenbewegung zur Postmoderne in der Zeit um 1990, der die Ambivalenz dieser Epoche dokumentiert. Es handelt sich daher um ein Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen und künstlerischen, in Bezug auf die Firmengeschichte auch aus heimatgeschichtlichen Gründen. An seiner Erhaltung besteht wegen seines exemplarischen und dokumentarischen Wertes ein öffentliches Interesse.“