Königsproklamation im Schützenheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei langen Jahren ohne unser traditionelles Königsschießen konnten wir Hubertusschützen wieder Könige, Meister und Pokalsieger krönen.

Die Spannung im Schützenheim war groß, jeder war gespannt, wer den nun nach zwei Jahren die Königswürde erringen konnte. Doch vor der Ausrufung erfreuten wir uns an einem deftigen Essen und gemütlichen Beisammensein.

Dann galt es noch den Gewinner der Königsscheibe zu ermitteln. Dazu traten die zehn besten Schützinnen und Schützen aus dem Vorkampf an. Jeder hatte nur einen Schuss, hierbei galt es die Schützenscheibe in einem vorher festgelegten Ziel genau zu treffen. Unter dem Beifall und manchem begeisterten Zuruf wurde ein Schuss nach dem anderen abgegeben und dazwischen immer wieder die Königscheibe begutachtet. Bis nach zehn Schützinnen und Schützen der Gewinner feststand. Mit einem denkbar knappen Ergebnis, bei dem drei Kugeln das Ziel fast genau an der gleichen Stelle trafen, wurde Erich Wieland als Sieger der Königsscheibe ausgerufen.

Nach diesem kleinen sportlichen Event begann 1. Vorsitzender Harald Macht mit der Königsproklamation. Traditionell erhielten die Drittplatzierten eine Breznkette, die Zweitplatzierten eine Wurstkette und die Sieger die begehrten Königsketten umgehängt.

In der Juniorenklasse erreichte mit einem 223,4 Teiler Lukas Magg den dritten Platz, Adrian Grimm mit einem 90,8 Teiler den zweiten Platz und neuer Schützenkönig 2022 wurde Johannes Mayer mit einem 26,6 Teiler.

In der Schützenklasse wurde Marion Amann mit einem 39,6 Teiler zur neuen Schützenkönigin gekürt. Den zweiten Platz erreichte Sabrina Frank mit einem 52,4 Teiler und Dritter wurde Svenja Brugger mit einem 65,1 Teiler.

Bei den Luftpistolenschützen konnte sich Anton Frank mit einem 140,4 Teiler den dritten Platz sichern. Peter Greiner erreichte mit einem 126,8 Teiler den zweiten Platz und neuer Schützenkönig wurde Harald Macht mit einem 71,4 Teiler.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnte Vorstand Harald Macht die neu beschaffte Königskette für Auflageschützen überreichen. Josef Kutter errang mit einem sagenhaften 3,6 Teiler die Königswürde. Zweiter wurde Karl Brugger mit einem 24,1 Teiler und Albert Macht wurde mit einem 29,0 Teiler Dritter.

Lange wurden die Sieger an diesem Abend noch gefeiert.