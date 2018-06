„Kirchen brauchen das Miteinander“

Die Ökumene zwischen katholischen und evangelischen Christen ist in den vergangenen Jahrzehnten ein gutes Stück vorangekommen, aber man sei noch lange nicht am Ziel. Diese Bilanz im Ringen um die Einheit der Christen zog gestern in Dietenheim ein hoher katholischer Würdenträger, der im Vatikan bis vor zwei Jahren als Ökumeneminister wirkte: Walter Kardinal Kasper. Der 78-jährige Geistliche aus Rom weilte in der Region auf Einladung des Vereines „Unità Dei Cristiani“ (Initiative und Förderverein), der Impulse für die Ökumene setzt.

„Ich bin nicht extra aus Rom nach Dietenheim gekommen“, scherzte Kardinal Kasper im Dietenheimer Rathaus, wo er sich nach der Begrüßung durch die Bürgerwehr, den Spielmannszug und durch Bürgermeister Sigisbert Straub ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Über Weihnachten hatte Kardinal Kasper seine Schwester in Wangen besucht. Damit war die Gelegenheit gegeben, zusammen mit „Unità Dei Cristiani“ das zehnjährige Jubiläum zu feiern.

310 Christen gehören Verein an

An der Gründung des Vereines war Walter Kardinal Kasper als damaliger Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen mitbeteiligt. Den Anstoß zur Gründung gab unter anderem Unternehmer Andreas Maier aus Hörenhausen, heute Ehrenpräsident des Vereines. Inzwischen gehören 310 katholische und evangelische Christen diesem Verein an. Elisabeth Jeggle (MdEP) ist amtierende Präsidentin des Fördervereines, Max Semler aus Dietenheim steht der Initiative vor.

In der Dietenheimer Kirche Sankt Martinus zelebrierte Kardinal Kasper, der als Bischof schon einmal in der Stadt war, gestern einen Festgottesdienst aus Anlass des „Unità“-Geburtstags. Den Auftrag an die Christen, Gott in die Mitte zu stellen, rückte der Kardinal in das Zentrum seiner Predigt. Es gelte den letzten Willen von Jesus, dass alle eins sind, zu erfüllen. Dies gelinge nicht, wenn die Kirchen gegeneinander oder nebeneinander sind, „sondern wir brauchen das Miteinander“.

Auf diesem Weg zur Einheit der Christen sei man schon ein gutes Stück vorangekommen. Den Fortschritt belegte der Kardinal mit eigenen Erfahrungen aus seiner Jugendzeit: „Ich dachte, wenn ich in eine evangelische Kirche gehe, muss ich das beichten“. So gesehen sei viel geschehen, „aber wir sind noch nicht am Ziel“.

Kardinal Kasper bescheinigte, dass in Sachen Ökumene die Dinge auch auf den höheren kirchlichen Ebenen („das sind nicht nur protokollarische Begegnungen“) gut laufen, „von denen hätten wir vor 30 Jahren nicht mal träumen können“. Die Gläubigen bat er weiterhin Brücken der Freundschaft und des Vertrauens zwischen den Kirchen zu schlagen. Er dankte dem Verein „Unità Dei Cristiani“ dafür, dass sich dessen Mitglieder seit zehn Jahren diesem Ziel verschrieben haben und die Botschaft von der Einheit der Christen weitertragen. Zum Abschluss des Kardinal-Besuches trafen sich die Gäste zu einem Neujahrsessen in Schwendi.