Kindergärten stoßen an Kapazitätsgrenzen

Der Kindergartenbedarfsplan 2020/21 für die kirchlichen und kommunalen Kindergärten der Gemeinde Schwendi steht. In den sechs Einrichtungen erwartet die Verwaltung zu Beginn des Kindergartenjahres am 1. September 370 Kinder. Diese werden in insgesamt 17 Gruppen betreut.

Den Kindergartenbericht mit dem entsprechenden Bedarfsplan hat Hauptamtsleiter Jürgen Lang bei der Gemeinderatssitzung am Montag in der Veranstaltungshalle vorgestellt. In der Rückschau sei eine Veränderung bei der Entwicklung der Gruppenformen festzustellen, sagte er. Diese kreisweite Tendenz sei auch in Schwendi spürbar. Die klassische Betreuung in Regelgruppen für drei- bis sechsjährige Kinder habe abgenommen. Im Gegensatz dazu würden vermehrt altersgemischte Gruppen existieren.

Aber auch die gestiegene Betreuung bereits ab dem zweiten Lebensjahr sei mit Zahlen zu belegen: So findet in den Einrichtungen der Gesamtgemeinde Schwendi aktuell die Betreuung der Kinder in elf altersgemischten Gruppen, in fünf Regelgruppen und in einer Krippengruppe statt, berichtete Lang. Gegenüber dem vergangenen Jahr habe auch der Anteil der Ganztagsbetreuung in den Kindergärten leicht zugenommen. Diese wird gegenwärtig in vier der sechs Einrichtungen angeboten.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die personelle Ausstattung der Kindertagesstätten in Baden-Württemberg noch gut. Doch auch hierzulande liegt der Bestand an Fachkräften unter dem Bedarf. „Fachkräfte zu bekommen wird schwieriger, das ist ein zunehmendes Problem“, urteilt Jürgen Lang auch mit Blick auf die Situation in der eigenen Gemeinde.

Doch auch bei den entsprechenden Räumlichkeiten zeichnet sich in Schwendi in absehbarer Zeit ein Defizit ab. So werden bei den Kindergärten in Schwendi und Großschafhausen im kommenden Kindergartenjahr die Kapazitätsgrenzen überschritten. In den Einrichtungen in Orsenhausen, Bußmannshausen, Schönebürg und Sießen im Wald sind dagegen ausreichend Plätze vorhanden. Die Verwaltung hat deshalb den Eltern aus Schwendi und Großschafhausen für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr ein Betreuungsangebot in den nicht ausgelasteten Einrichtungen angeboten. Kinder unter zwei Jahren, die aktuell nicht aufgenommen werden können, wurden auf eine Warteliste gesetzt.

„Wie lang ist diese Warteliste?“, wollte Ferdinand Leven von der Verwaltung wissen. Insgesamt, also für Schwendi und Großschafhausen, umfasst sie zwölf Kinder, antwortete Jürgen Lang. Er gab zu bedenken, „dass diese Warteliste zwar einen Bedarf signalisiert“, welche Kinder dann tatsächlich angemeldet werden, könne jetzt nicht genau gesagt werden. Aber eines sei außer Frage: „Wir brauchen mehr Kapazitäten, auch an Plätzen für Kinder unter zwei Jahren.“

Fakt sei, dass es in Schwendi mehr Kinder gibt. Durch die Ausweisung verschiedener Baugebiete haben auch junge Familien ihren Wohnwunsch erfüllen können. Diese neuen Baugebiete haben Konsequenzen, etwa auf die Bereitstellung von nachrangig erforderlicher Infrastruktur wie Kindergärten. „Es ist eine Entscheidung des Gemeinderates, wie diese fehlenden Kapazitäten geschaffen werden“, sagte Jürgen Lang.

Eine Containerlösung sei eine Variante. Dies wäre eine komische Situation, findet Gemeinderat Markus Lauber. Denn nach der Fertigstellung des Schwendier Kindergartens zu Beginn des vergangenen Jahres „haben wir die Container dort erst abgebaut“. Lauber, aber auch sein Ratskollege Stephan Miller, erinnerten an lebhafte Diskussionen im Rat, als es um das Raumprogramm des neuen Schwendier Kindergartens ging. Ursprünglich fünfgruppig gebaut, ist dort inzwischen auch eine sechste Gruppe untergebracht.

Und ist der Kindergarten jetzt schon wieder zu klein? Bürgermeister Wolfgang Späth verwies auf den landesweiten Trend, wonach die Kinder altersmäßig immer früher zur Betreuung in die Kindergärten kommen. Speziell für die Gemeinde Schwendi konnte der Bedarf in diesem Jahr noch gedeckt werden. Doch er ist sich sicher: „Das Thema kommt wieder, dies ist eine dynamische Angelegenheit.“ Verwaltung und Gemeinderat müssten sich Gedanken machen, „wie wir diese Herausforderung angehen, um allen gerecht zu werden“.