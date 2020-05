Kinder vermissen ihre Erzieherinnen

Mit einer schönen Aktion haben die Kindergartenkinder des Kindergartens „Klabautermann“ in Sießen im Wald ihre Erzieherinnen nach dem vergangenen Wochenende überrascht. Auf Initiative des Elternbeirates des Sießener Kindergartens bastelten, bemalten und beschrifteten die 33 Kindergartenkinder in freier Gestaltung kleine Herzen und befestigten sie am Eingangstor zum Spielplatz des Kindergartens.

Ihrer Herzensaktion verliehen sie auch noch mit einem Schild „Wir vermissen Euch sehr! Eure Kinder-gartenkinder“ ihren besonderen Nachdruck. „Uns hat diese liebenswerte Aktion riesig gefreut, wir waren total überrascht und baff“, so Kindergartenleiterin Brunhilde Eble, nachdem sie am Montagmorgen zusammen mit ihren Kolleginnen die Überraschung gesehen hatten. Sie waren zur Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, im Kindergarten erschienen.

„Das ist schon eine besondere Situation, wir wären froh, wenn wieder alles normal laufen würde. Brunhilde Eble

Seit dem 17. März 2020 verhindert die Corona-Pandemie einen normalen Kindergartenalltag. „Das ist schon eine besondere Situation, wir wären froh, wenn wieder alles normal laufen würde“, sagt Eble. „Nichtsdestotrotz freuen sich alle, wenn der gute Kontakt zwischen uns allen auch während dieser schwierigen Zeit erhalten bleibt“, sieht auch die Elternbeiratsvorsitzende Simone Barth den Sinn solcher Aktionen.

Diesem Zweck zum guten Miteinander dienten bereits auch ähnliche gemeinsame Aktionen von und mit den Kindergartenkindern, Eltern und den Erzieherinnen des Kindergartens an Ostern und auch zum Muttertag, wo es neben Geschenken auch Bastelanleitungen, ganze Bastelpakete und auch Freizeit-Tipps für das Zusammenleben gab.