Kinder sagen mit Bastelaktion Danke

Seit dem 18. Dezember 2020 ist der Kindergarten „Klabautermann“ in Sießen im Wald wieder zu und für den Normalbetrieb geschlossen. Die Notbetreuung werde von einigen Eltern genutzt. „Um die für alle Beteiligten besondere, auch jahreszeitliche, Situation zu meistern, hat sich das Kindergartenteam viele Gedanken gemacht und Neues überlegt, um den Kindern und auch den Eltern Freude zu machen und den Kontakt nicht abbrechen zu lassen“, sagt Kindergartenleiterin Sonja Eble. So wurden während des Lockdowns im Kindergarten Pakete mit Spielvorschlägen und Material zum Basteln gepackt und mit Briefen an die Kinder und Eltern verteilt. Dabei hatte das Kindergartenteam auch neue Spiele ausgedacht. Mit „Klabautermann – Spiele“ haben sie auch einen Namen erhalten.

Diese Aktionen kamen bei allen Kindern und Eltern gut an. „Das Feedback der Kinder und der Eltern war sehr positiv“, so die Kindergartenleiterin auch freudig überrascht. Auch Dankschreiben und Briefe erreichten die Erzieherinnen – auch Geschenke kamen an. Girlanden mit 31 von den Kindern künstlerisch gestalteten Händen mit Grüßen, Wünschen und Dankesworten zierten den Eingangsbereich des Kindergartens. Mit dieser Aktion haben die Kindergartenkinder des Kindergartens „Klabautermann“ in Sießen im Wald ihre Erzieherinnen freudig überrascht. Auf Initiative des Elternbeirates des Sießener Kindergartens bastelten, bemalten und beschrifteten die 31 Kindergartenkinder in freier Gestaltung „Hände“, befestigten sie mit Girlanden im Eingangsbereich des Kindergartens und verliehen der Aktion mit einem Schild „Wir halten zusammen! und vermissen Euch!“ Nachdruck.

„Uns hat diese liebenswerte Aktion riesig und super gefreut, wir waren total überrascht und erfreut“, so Kindergartenleiterin Sonja Eble. „Es freuen sich alle, wenn der gute Kontakt unter allen auch während dieser schwierigen Zeit erhalten bleibt.“ Diesem Zweck zum guten Miteinander dienten bereits auch ähnliche gemeinsame Aktionen von und mit den Kindern, Eltern und Erzieherinnen im vergangenen Jahr.