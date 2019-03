Kinder freuen sich auf ein sicheres Heim

Bereits zum 13. Mal lädt der „Eine-Welt-Ausschuss“ der Kirchengemeinde Sießen im Wald zur Fastenaktion mit Gottesdienst in der Wallfahrtskirche und anschließendem Suppenessen in der Gemeindehalle ein. Mit dem Erlös der diesjährigen Aktion am Sonntag, 24. März, ab 10.30 Uhr wird ein Projekt von Pater Mathew im Nordosten von Indien, das Jungenwohnheim der St. Dominik Savio Schule in der Diözese Diphu, unterstützt.

Pater Mathew wirkte bis September 2012 drei Jahre als Vikar zur Ausbildung für Pastoral in der Seelsorgeeinheit Schwendi und war bei vielen Menschen sehr beliebt. Zur Fastenaktion kommt er wieder zu Besuch nach Sießen. „Wichtig ist uns bei unseren Aktionen immer, möglichst einen direkten Bezug zu dem ausgewählten Projekt wie auch zu dem jeweiligen Land herzustellen“, so Helga Thanner vom „Eine-Welt-Ausschuss“ der Kirchengemeinde. „Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit Pater Mathew.“ Er wird bei dieser Gelegenheit sein Schülerprojekt in seiner Heimat vorstellen. Sein Anliegen ist es, in Indien die Missionsarbeit der Ordensgemeinschaft Missionare von der Heiligen Eucharistie (MCBS) in den nordöstlichen Bundesstaaten Indiens zu unterstützen.

In dieser sensiblen Grenzregion zu China, Bangladesch und Myanmar leben etwa 45 Millionen Menschen. Es ist ein ethnisches und kulturell sehr heterogenes Gebiet. Die hier siedelnden Völker haben ihrem Äußeren, ihren Sprachen und ihren Gebräuchen nach eher Gemeinsamkeiten mit den Einwohnern Südostasiens. Viele von ihnen gehören kleinen Volksgruppen an mit einer ebenso großen Vielzahl an Sprachen, Dialekten und Kulturen. Die Einwohner der Ebenen Assams, Tripuras und des Manipur-Tals sind mehrheitlich Hindus. Daneben gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In den Bergregionen ist dagegen das Christentum die dominierende Religion. „Wir 20 MCBS-Missionare arbeiten inzwischen in vier verschiedenen Staaten in sieben Missionszentren“, so Pater Mathew.

Eines der ersten Missionszentren ist das MCBS-Kloster in der Diözese Diphu. Angesichts der sozialen Situation und der dringenden Not der Menschen wurde dort im Jahr 2011 neben dem Kloster eine Schule gegründet. Dank der großzügigen Unterstützung des Kindermissionswerks Aachen und eines Bankkredits konnte im Jahr 2017 der Bau des St. Dominic Savio Schulgebäudes abgeschlossen werden. Derzeit werden dort etwa 500 Kinder aus der Umgebung und weiter entfernten Dörfern bis zur siebten Klassenstufe unterrichtet, wobei Arme und Bedürftige bevorzugt werden. Einige Dörfer im Distrikt Karbi Anglong/Assam sind jedoch weit verstreut und wirtschaftlich rückständig. Die einzige Möglichkeit, um auch diesen Dorfkindern eine schulische Bildung zukommen zu lassen, bestand darin, sie in der Nähe der Schule unterzubringen.

40 Kinder wohnen in Provisorium

„Seit 2011 sind die zur Zeit 40 Kinder in einem provisorischen, unsicheren, aus Bambus gebautem Heim untergebracht“, schildert Pater Mathew die Situation vor Ort. „Aber wir waren und sind von Anfang an mit vielen Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert. Unstabile und deshalb unsichere Bauweise, die Anwesenheit von Schlangen, Mücken und so weiter gefährden das Leben der Kinder. Außerdem fehlen Toiletten und andere Räumlichkeiten wie zum Beispiel ein Speisesaal und ein Studierzimmer“ so der Pater weiter.

Wunsch: Jungenwohnheim

Anstelle des temporären Bambusschuppens soll für die Kinder ein stabiles und sicheres Heim erstellt werden, das auch den schulischen Anforderungen für die Kinder entspricht. Sein Wunsch ist es, ein Jungenwohnheim für die St. Dominic Savio School in Diphu, Assam, im Nordosten Indiens zu bauen. „Wir bitten um Solidarität und finanzielle Unterstützung und danken jetzt schon im Namen aller Kinder für die wertvolle Hilfe“ wirbt Pater Mathew für die gute Sache bei der Fastenaktion.

Das Programm:

Die Fastenaktion am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena Sießen i.W. mit einem Gottesdienst mit Pater Mathew gefeiert. Die musikalisch Begleitung mit neuen Gotteslob-Liedern übernimmt der Kirchenchor Orsenhausen unter der Leitung von Hedwig Ruf-Hörmann. Im Anschluss geht es in die Gemeindehalle, wo wieder das reichhaltige Suppenangebot bereit steht. Jeder kann auf Spendenbasis beliebig viel essen. Es erfolgt auch der Verkauf von Eine-Welt-Produkten. Kaffee und Kuchen schließen den Aktionstag ab.