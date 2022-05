Kinder feiern in Schwendi ihre Erstkommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es soweit! Am Sonntag, den 1. Mai durften zehn Kinder aus Schwendi und drei Kinder aus Großschafhausen in einem gemeinsamen Gottesdienst ihre Erste Heilige Kommunion in der St. Stephanus-Kirche in Schwendi feiern.

Seit Herbst letzten Jahres wurden die Kinder von ihren engagierten Gruppenleiterinnen und der Pastoralreferentin Claudia Holm auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Claudia Holm bereitete im Vorhinein den Gottesdienst mit den Kindern vor, welcher von Pfarrer Ziellenbach zelebriert wurde.

Musikalisch mit einem Ständchen begrüßt wurden die Erstkommunionkinder vor der Kirche vom Musikverein „Rota Schwendi“. Anschließend wurde der festliche Gottesdienst in der schön geschmückten Kirche von dem Chor „Vocal Dream“ klangvoll untermalt. Organist Bernd Karrer spielte abends an der Dankandacht. Ein Dankeschön geht auch an Frau Schnetter, die im Altarbereich liebevoll den Blumenschmuck platziert hat.

Alle werden sich gerne an den wunderschönen Tag der Erstkommunion erinnern.