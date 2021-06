Kieselbach übernimmt SF Schwendi II

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schwendi bekommt zur kommenden Spielzeit in der Fußball-Kreisliga B II einen neuen Cheftrainer. Auf Markus Lauber, der bislang die „Zweite“ in Personalunion mit der „Reserve“ trainiert hat, folgt nach Vereinsangaben Michael Kieselbach.

Kieselbach absolvierte mehr als 700 Spiele für die Sportfreunde und war bereits von 2014 bis 2018 Cheftrainer der ersten Mannschaft. Andreas Schmid, ebenfalls ehemaliger SFS-Kicker und Torjäger, wird Co-Trainer, heißt es in der Mitteilung. Bereits in den Jahren zuvor arbeitete das Trainerduo zusammen und führte die SFS 2016 in die Landesliga.

Kieselbach freut sich auf seine neue Aufgabe. „Zusammen mit Andreas Schmid möchten wir unsere Mannschaft und unsere jungen Spieler weiterentwickeln und voranbringen“, wird der 52-jährige in der Mitteilung zitiert. „Der Unterbau für unsere erste Mannschaft ist von großer Bedeutung. Mit Michael Kieselbach und Andreas Schmid konnten wir unsere Wunschtrainer verpflichten und die Trainerpositionen erfolgreich besetzen“, sagt SFS-Spielleiter Matthias Neuer.