Kaiserwetter hat das 45. Oktoberfest des Musikvereins Hörenhausen am vergangenen Sonntag begleitet, und die Veranstaltung konnte dieses Jahr einen Rekordbesuch verzeichnen.

Auch bei seiner 45. Auflage ist das Hörenhauser Oktoberfest für den Veranstalter ein voller Erfolg und ein kulinarischer und stimmungsvoller Treffpunkt gewesen. Die vielen Gäste aus der ganzen Region fühlten sich sichtlich wohl und feierten kräftig mit. Das besondere Flair, viele schmackhafte Schlacht- und Oktoberfestschmankerl, gute Musik, ein buntes Programm und das gute Wetter lockten wieder viele Besucher in die herbstlich geschmückte Sießener Gemeindehalle, die bereits zur Mittagszeit übervoll war. So zogen es viele Gäste vor, im Foyer und auch draußen vor der Halle bei Sonnenschein und unter den Bäumen zu speisen und zu festen. Mit einem vielseitigen Angebot lockte der Musikverein Hörenhausen auch dieses Mal, besonders im kulinarischen Bereich. Die Speisekarte bot eine große Auswahl an schwäbischen Schlacht- und Oktoberfestspezialitäten.

Auch im Unterhaltungsbereich wurde einiges geboten, weiß der MV-Vorsitzende Wolfgang Thanner: „Diese gesellige Atmosphäre bei einem schmackhaften Essen kommt bei unseren Gästen, unter denen sich viele über Jahre treue Stammgäste aus der Gemeinde und aus der ganzen Region, aber auch viele neue Gesichter befanden, immer bestens an.“ Aushängeschild ist das frisch zubereitete Kesselfleisch und das Sauerkraut. Zuständig dafür ist ein seit Jahren eingespieltes Team. Diesem und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern galt der Dank des Vorsitzenden.

Los ging das Traditionsfest mit dem Fassanstich und einem zünftigen Frühschoppen mit der Polkabesetzung des gastgebenden Musikvereins, die auch über die Mittagszeit die Gäste unter der Leitung von Wilfried Thanner aufs Beste musikalisch unterhielt. Bald danach wurde das Mittagessen serviert. Das Versorgungsteam hatte bei dem Großansturm an Gästen Schwerstarbeit zu verrichten. Nachmittags saß man bei Kaffee und den leckeren, von den Musikerfrauen selbst gebackenen Kuchen gemütlich beisammen. Mit passender Musik unterhalten wurden die Gäste dabei von der Jugendkapelle „Rottal“ unter der Leitung von Martina Lupschina, die sich aus Jugendlichen der Musikvereine Burgrieden, Bußmannshausen, Hörenhausen und Rot bei Laupheim zusammensetzt. Ein ideenreich dekorierter Wurstverkaufsstand animierte die Besucher, die selbst gemachten Wurstwaren auch mit nach Hause zu nehmen. Später, ab 16 Uhr, wurden schmackhafte Vesper sowie eine Bauernbrotzeit und Tellersulzen serviert.

Zu einem weiteren Höhepunkt hat sich am Sonntag der „Bayrische Abend“ mit entsprechendem Ambiente, Oktoberfestschmankerln und viel Unterhaltung entwickelt. Eine wiederum schon sehr bald voll besetzte Gemeindehalle mit gut aufgelegten Gästen, darunter vielen jugendlichen Besuchern in Dirndl und Lederhose und der mit guter und abwechslungsreicher Blasmusik bestens aufspielende bayrische Musikverein Meßhofen, sorgten für einen stimmungsvollen Abend. „Was für ein tolles Fest“, zeigte sich Thanner am Schluss zufrieden.