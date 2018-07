Junge Frau muss weiter mit Mordanklage rechnen

Nur wenige Stunden alt und schon dem Tod ausgeliefert: Das Schicksal des Mädchens, das am 18. November 2010 unmittelbar nach der Geburt von seiner Mutter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nackt in einer Plastiktüte auf eine Kellertreppe gelegt wurde und dieses Martyrium nicht überlebte, bewegt auch Wochen später die Menschen im Rottal. Ihn mache das Geschehen „furchtbar betroffen“, bekennt ein Leser im Internetforum der SZ – „immer wieder wünschte ich, jemand wäre doch zufällig früher dort gewesen und hätte es rechtzeitig gefunden. Oder man hätte der Mutter irgendwie im Vorfeld helfen können.“

Die Polizei hatte die 22-Jährige aus Schwendi noch am 18. November als Mutter des Säuglings ausgemacht. Bei der Vernehmung gab sie an, sie habe das Kind in der Frühe allein entbunden und ins Freie gebracht, damit es sterbe.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, Karl-Josef Diehl, erklärte nach den ersten Einlassungen der ledigen Frau, es sei anzunehmen, „dass sie das Baby töten wollte, weil sie sich den persönlichen und finanziellen Herausforderungen bei der Versorgung eines weiteren Kindes nicht stellen wollte“. Sie hat ein drei Jahre altes Kind.

Vernehmungen laufen

Gut zwei Monate nach der Tat dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen an. „Es laufen noch Vernehmungen und Auswertungen. Der Sachverhalt wird gründlich aufgearbeitet“, sagte Karl-Josef Diehl am Montag der SZ. Die 22-Jährige sitzt unterdessen weiter in Untersuchungshaft.

Wenn das abschließende Ermittlungsergebnis der Kripo vorliegt, kann die junge Frau über ihren Anwalt Stellung nehmen. Sie muss unverändert mit einer Anklage wegen Mordes rechnen. „Es besteht dringender Tatverdacht. So lautete auch der Haftbefehl“, sagt Diehl. Zur Stunde spreche manches dafür, dass dieser Tatverdacht bestehen bleibe – „die Kindstötung selbst wird nicht bestritten“.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand gebe es keinen Anhaltspunkt, dass andere Personen direkt an der Aussetzung des Babys beteiligt waren, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gleichwohl werde untersucht, ob anderweitig ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Der Kindsvater sei in der Tatnacht nicht vor Ort gewesen.

Die Frage der Schuldfähigkeit

Durchaus üblich sei in Fällen wie diesem ein Gutachten zur Schuldfähigkeit, erklärte Diehl. Dieser Punkt könne im Zuge der Ermittlungen oder im Rahmen einer Hauptverhandlung vor dem Landgericht Ravensburg abgeklärt werden.

Das Neugeborene war auf dem Kellerabgang eines Gasthauses entdeckt worden. Es lag nach Angaben der Polizei etwa drei Stunden im Freien und starb am Tag darauf in einer Kinderklinik an starker Unterkühlung. Nach Auskunft der Ärzte war das Kind lebensfähig zur Welt gekommen und normal entwickelt.