Julius Deiringer holt sich den Titel

Der Nachwuchsschachspieler Julius Deiringer aus Schwendi hat den Titel bei der württembergischen U8-Meisterschaft in Schwaigern bei Heilbronn gewonnen. Dadurch qualifizierte sich der Siebenjährige für die württembergischen U10-Einzelmeisterschaft sowie die baden-württembergische U8-Meisterschaft. Als U8-Kreismeister und -Bezirksmeister in Oberschwaben hatte Julius Deiringer das Ticket für die württembergische U8-Meisterschaft gelöst. An dieser Einzelmeisterschaft nahmen 18 Mädchen und Jungen unter acht Jahren aus Württemberg teil. An zwei Tagen wurde in sieben Runden parallel zum Leintal-Cup der württembergische Meister ermittelt. Julius Deiringer ging in allen Spielen als Sieger vom Brett und sicherte sich so durch eine konzentrierte und kämpferische Leistung den Titel. Er gehörte zu den jüngeren Spielern im Feld und kann seinen Titel im nächsten Jahr nochmals verteidigen. Das Nachwuchstalent aus Schwendi spielt auch bereits im Aktivenbereich für den SV Jedesheim VII in der E-Klasse und hat in dieser Saison bisher zwei von drei Spielen gewonnen. Darüber hinaus gehört er der Talentfördergruppe des Deutschen Schachverbands an, die unter dem Großmeister Artur Jusupow trainiert.