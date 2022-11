Jürgen Rohmer feiert offizielle Eröffnung des Vorsorge-Centers

Jürgen Rohmer hat am vergangenen Freitag mit seiner Familie und seinem Team die offizielle Eröffnung des „Vorsorge-Centers Jürgen Rohmer“ in der Hauptstraße 44 in Schwendi gefeiert. Etwa 60 Gäste waren geladen.

Mit dem Neubau rückt Rohmer zentraler in die Ortslage und schließt damit gleichzeitig eine Baulücke direkt gegenüber der Kirche. Für die derzeit zwölf Beschäftigten und den rund 3400 Kunden der Versicherungsagentur stehen nun 483 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung.

„Wichtiger strategischer Stützpunkt“

„Das Vorsorge-Center Jürgen Rohmer ist ein wichtiger strategischer Stützpunkt für die Württembergische“ erklärte Zeliha Hanning, Vorstandsvorsitzende der Württembergischen Versicherung AG. Der Schwendier Bürgermeister Wolfgang Späth sagte: „Das neue Gebäude belebt das Ortsbild und fügt sich gut ein, es ist ein echter Hingucker.“

Ständige Weiterbildung

Jürgen Rohmer selbst betonte: „Wir bilden uns ständig weiter, um der richtige Ansprechpartner für unsere Kunden in den Bereichen Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung auch weiterhin zu sein und dafür bietet auch das neue Vorsorge-Center die besten Voraussetzungen.“ Anschließend segnete Pfarrer Martin Ziellenbach den Büroneubau.