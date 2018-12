Jubilare arbeiten insgesamt 1855 Jahre bei Weishaupt

Zahlreiche Mitarbeiter der Max Weishaupt GmbH (sie beschäftigt in Deutschland 1808 Menschen) vom Stammwerk Schwendi und den 28 deutschen Niederlassungen feiern in diesem Jahr ein Arbeitsjubiläum. Bei der Feier für diese Jubilare am Freitag dankte ihnen Unternehmer Siegfried Weishaupt für ihre 10-, 25- und 40-jährige Treue zum Unternehmen. Insgesamt 88 Mitarbeiter wurden im Weishaupt-Forum geehrt, zusätzlich wurden einige in den Ruhestand verabschiedet.

Festliche Stimmung bei der Jubilar- und Weihnachtsfeier im Weishaupt-Forum: Prächtig die große Weihnachtstanne, geschmückt mit roten Kugeln. In den gewölbten Scheiben des Richard-Meier-Baus spiegelt sich ein rotes Kunstwerk des Künstlers Imi Knoebel wider. Und der gemischte 14-köpfige Weishaupt-Kammerchor, begleitet von vier Instrumentalisten und dirigiert von Sonja Besler, erfreute mit internationalen Liedbeiträgen. In diesem Ambiente verabschiedete Unternehmer Siegfried Weishaupt zuerst 38 Mitarbeiter, die teilweise viele Jahrzehnte im Unternehmen waren und dieses Jahr altershalber in den Ruhestand gingen. Mit dabei auch zwei Mitarbeiter aus der Führungsebene: Wolfgang Würth (Personalleiter) und Josef Denkinger (Produktionsleiter). Ihren Nachfolgern Dirk Rachota (Personal) und Christian Buschle (Produktion) wurde vergangene Woche Prokura erteilt. Allen Neu-Ruheständlern dankte Siegfried Weishaupt für ihr Engagement im Unternehmen.

43 Mitarbeiter erhielten eine Urkunde für 25-jährige Betriebstreue. Es waren dies: Lothar Mensch, Suzana Ruchti, Inge Gaub-Nattenmiller, Steffen Eisele, Jörg Emslander, Manuela Ruepp, Berthold Gumper, Sandra Schiener, Martina Seif, Bianca Rauß, Gerhard Ecke, Roland Rapp, Martin Letzgus, Ralf Hofmann, Remzi Aydogan, Berthold Stecher, Thomas Geiger, Mehmet Dikmen, Ömer Yüksel, Markus Stirmlinger, Andre Reimann, Steffen Günther, Anett Himaj, Bernd Petasch, Mathias Reichel, Roland Scholta, Gabriele Wetzig, Harald Kästner, Bernd Töpfer, Ellen Henkel, Thomas Fischer, Dietmar Volkert, Friedrich Knape, Frank Zeller, Andreas Dreckmann, Christoph Bansemer, Anita Ehrlich, Stefan Held, Jürgen Christ, Astrid Urban, Christoph Bayer, Thomas Wrinskelle und Klaus Hinze. Seit vier Jahrzehnten arbeiten bei Weishaupt: Horst Poser, Johann Rechtsteiner, Erich Braun, Bernd Sax, Klaus Heinz, Klaus-Dieter Bogun, Klaus-Michael Fugger, Wilfried Köller, Robert Kleineidam, Hermann Bürk und Walter Kenner.

„Ich danke ihnen allen für die langjährige Leistung, die jeder an seinem Platz erbracht hat“, betonte Unternehmer Siegfried Weishaupt. Die lange Betriebstreue der Arbeitsjubilare sei auch ein Zeichen, dass das Angebot des Arbeitsplatzes geschätzt wird. Zusammen mit seinem Sohn Thomas Weishaupt (Geschäftsführer) überreichte er den Arbeitsjubilaren mit 25- und 40-jähriger Betriebstreue die Urkunde der IHK.

Lob vom Gemeinde-Vertreter

Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Maurer händigte den Arbeitsjubilaren mit 40-jähriger Betriebstreue zusätzlich eine Anerkennungsurkunde des Ministerpräsidenten aus. Maurer gratulierte den Jubilaren, die ihren Teil zur Erfolgsgeschichte der Max Weishaupt GmbH beigetragen haben. „Dies spricht für ein gutes Betriebsklima und eine hohe Zufriedenheit auf beiden Seiten“, sagte Maurer, der auch an die sehr große Verantwortung der Geschäftsleitung erinnerte. „Sie muss Entscheidungen treffen, die in einer momentan schwer einzuschätzenden Welt nicht leicht, gleichzeitig für die Arbeitsplätze aber von großer Bedeutung sind“, würdigte Maurer. Der Erfolg in allen Bereichen gibt ihnen Recht, wandte sich Gerhard Maurer an die Verantwortlichen. Das stetige Wachstum des Unternehmens und der Fortbestand der Max Weishaupt GmbH ist auch für die Gemeinde Schwendi ein großer Segen, stellte der Vize-Bürgermeister fest.

Betriebsratsvorsitzender Hermann Gaub hatte gerechnet. Auf 1855 Jahre Betriebszugehörigkeit kommen alle Arbeitsjubilare 2018 zusammen. „Eine beeindruckende Zahl“, gratulierte er den geehrten Mitarbeitern zum Jubiläum. „Ein vertrauensvolles Miteinander, Beständigkeit und moralische Werte sind die Säulen des Erfolges der Max Weishaupt GmbH“, erklärte Gaub.