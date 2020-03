Jubel und Trauer in Schwendi

Freude und Enttäuschung haben am Wochenende beim Schwendier Tennis eng beieinandergelegen. Während das Damenteam durch einen 4:2-Sieg über Bietigheim am zweitletzten Rundentag den Verbleib in der Oberligastaffel perfekt gemacht hat, müssen die Herren I nach einer 2:4-Niederlage gegen Vaihingen-Rohr die Württembergstaffel nach bisher drei sieglosen Spielen verlassen.

Die Damen I haben das rettende Ufer gerade noch einmal erreicht. Ihr Spiel gegen Bietigheim hatte vorentscheidenden Charakter um den Klassenerhalt in der Oberligastaffel. Bereits nach den Einzeln waren die Schwendier Tennisspielerinnen mit einem Zwischenstand von 3:1 auf der Siegerstraße. Eva Riekenbrauck (6:4, 7:6), Annika Böhme (4:6, 6:1, 10:3) und Alina Lang (6:0, 6:1) hatten gepunktet, lediglich Ira Schmid (1:6, 0:6) auf Position eins musste ihr Spiel abgeben. Das Doppel Eva Riekenbrauck/Alina Lang (6:2, 6:3) machte dann alles klar. Ira Schmid/Annika Böhme (7:6, 2:6, 10:12) waren einem Matchgewinn nahe. Damit ist für die Schwendier Damenmannschaft, derzeit auf Platz zwei einer Sechsergruppe, das letzte Spiel der Winterrunde Ende März gegen Spaichingen nur noch Kür.

Dies trifft leider für die Herren I bei ihrer Begegnung am Samstag gegen Markwasen Reutlingen (Spielbeginn um 11 Uhr in der Schwendier Tennishalle) auch zu. Jedoch mit anderen Vorzeichen. Auch ein Sieg über Markwasen Reutlingen würde nichts daran ändern, dass die Schwendier Tennisherren in der Württembergstaffel – zumindest für die nächste Winterrunde – die Koffer packen müssen. Die 2:4-Niederlage gegen Vaihingen-Rohr am Sonntag hatte dies schon besiegelt. „Wir waren in dieser Begegnung schon Außenseiter, aber der Verlauf des Spiels hat gezeigt, dass wir eigentlich dran waren“, beschrieb Mannschaftsführer Philipp Staible die bittere Niederlage. Er selbst hatte auf Position eins ein super Spiel gezeigt und 7:6, 5:7 und 10:6 gewonnen. Nicht so toll lief es für Tobias Mayr, der deutlich 2:6, 1:6 die Segel streichen musste. An Position drei konnte Lukas Ottenbreit den Match-Tiebreak (6:7, 6:3, 1:10) nicht für sich entscheiden. Noch deutlich umkämpfter und knapper war dieser bei Niklas Schürrle. 4:6, 6:4, 8:10 lautete sein Ergebnis. Durch den 6:4, 6:2-Erfolg von Philipp Staible/Niklas Schürrle keimte bei den Schwendiern wieder etwas Hoffnung auf, aber Tobias Mayr/Adrian Grimolizzi im zweiten Doppel konnten nicht (1:6, 4:6) nachziehen.

„Ein Abstieg ist immer bitter“, bewertete Philipp Staible die sportliche Situation der Herren I. Nach dem Spiel in Vaihingen-Rohr könne er aber keinem Spieler einen Vorwurf machen, „alle haben eine 1a-Leistung gezeigt und waren auf der Höhe“. Dass es trotzdem nicht gereicht hat, lag auch daran, dass der Gegner einfach einen Tick besser war. Für das letzte Winterrundenspiel am Samstag gegen Markwasen Reutlingen (können nicht mehr Meister werden, bleiben aber auf jeden Fall in der Württembergstaffel) ist der Spannungsgrad jetzt zwar nicht mehr hoch. Doch Absteiger Schwendi („Wir sind endlich in Form“) will sich erhobenen Hauptes aus der höchsten Klasse auf Verbandsebene verabschieden. „Es wird noch einmal super Tennisspiele geben“, verspricht Philipp Staible den Zuschauern dieser Begegnung am Samstag in Schwendi.