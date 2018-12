Jenna Frank ist württembergische Meisterin

Zum Auftakt der Meistersaison im Winter sind im Rahmen des WGV-Tennis-Cups die U12- und U13-Juniorinnen und Junioren an der Reihe gewesen. Bei den Juniorinnen durfte auch Jenna Frank (SF Schwendi) über den Titel jubeln.

Austragungsort für die Wettbewerbe des ersten Teils der württembergischen Titelkämpfe war die Fünf-Feld-Halle im Bundesstützpunkt/Landesleistungszentrum in Stuttgart-Stammheim. Mit Jenna Frank holte sich bei den U12-Juniorinnen die an Nummer vier gesetzte Spielerin den Titel. Nachdem sie sich im Halbfinale gegen Nicole Jansen (TC Degerloch) noch mit 6:4, 2:6 und 6:3 hatte durchkämpfen müssen, war das Finale bereits nach eineinhalb Sätzen vorbei. Finalgegnerin Pauline Glöckner (SV Böblingen) gab beim Stand von 3:6 und 0:3 auf.

Kommendes Wochenende (14. bis 16. Dezember) sind dann die älteren Jugendlichen mit ihren Meisterschaftswettbewerben an der Reihe. Austragungsort der Titelkämpfe in den Altersklassen U14 und U16 ist erneut der Stützpunkt des Württembergischen Tennisbunds (WTB) in Stuttgart-Stammheim.