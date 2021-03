Jedermannschießen fällt aus

Hörenhausen (clsc) - Erstmals in seiner jahrzehntelangen Geschichte konnte das diesjährige, inzwischen 39. Jedermannschießen des Schützenvereins „Hubertus“ Hörenhausen, wegen der Corona-Pandemie nicht veranstaltet werden. Das eigentliche Jedermannschießen, das immer an mehreren Tagen viele Teilnehmer aus den Vereinen, Buden und Betrieben mit oft originellen Mannschaftsnamen ins Schützenheim führte, wurde nun komplett abgesagt. Und auch die am Wochenende geplante Preisverteilung wird deshalb nicht stattfinden.

Die Verantwortlichen des Schützenvereins „Hubertus“ bedauern das sehr: „Es war auch immer ein kameradschaftliches Treffen, welches die Menschen zusammenführte und auch ein starker Beitrag für eine aktive intakte Dorfgemeinschaft.“

Ob die Veranstaltung in diesem Jahr noch nachgeholt wird, lassen die Verantwortlichen des Schützenvereins Hörenhausen noch offen.