Es sind dramatische Szenen, die sich am Dienstagmorgen auf der Großbaustelle in der Regenerstraße in Friedrichshafen abspielen. Weil sie seit Monaten vergeblich auf ihren Lohn warten, bestreiken 37 Handwerker die Baustelle auf der gerade acht Mehrfamilienhäuser mit 77 Wohnungen entstehen.

Die Bauarbeiter Mustafa Hashad, Shoby Kalami und ein weiterer Bauarbeiter besetzen in mehr als 30 Metern Höhe drei Kräne. Während der unbekannte Bauarbeiter nach kurzer Zeit wieder absteigt, drohen Hashad und Kalami damit zu springen, sollten ...