Von Schwäbische Zeitung

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Kebap-Restaurant in der Schwarzwaldstraße ereignet hat. Zwei unbekannte Männer betraten gegen 12.30 Uhr die Gaststätte. Nachdem die beiden Männer in dem Lokal die gewünschten Speisen und Getränke erhalten hatten, fielen sie durch ungebührliches und lautstarkes Verhalten auf und wurden durch die Mitarbeiter der Gaststätte mehrfach aufgefordert, sich in dem Restaurant angemessen zu verhalten.