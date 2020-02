In Sießen sind die Narren los

Die Fasnetskampagne 2020 des Musikvereins Hörenhausen und des Fördervereins Blasmusik Jugend wird wieder „tierisch guat“. Dorffasnet pur ist angesagt, und die gesamte Einwohnerschaft willkommen.

Am Samstag, 15. Februar, ist Musikerball in der Sießener Narhalla mit Programm, Live-Musik und Tanz. Es spielt die Showband „Amorados“, Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstag, 22. Februar, steigt in der Gemeindehalle ab 14.30 Uhr der Kinderball, mit einem bunten Programm, Musik und Spielen. Am Sonntag, 23. Februar, beteiligen sich die Sießener Waldgoischdr und Waldhexa am Faschingsumzug in Ranzenburg (Dietenheim). Los geht’s um 14 Uhr. Anschließend ist ab 15.30 Uhr närrisches Treiben im Musikerheim. Foto: Clemens Schenk