In Bußmannshausen wird die Ortsdurchfahrt saniert

Die Mittelstraße in Bußmannshausen ist in den vergangenen Jahren in zwei Bauabschnitten saniert worden. Jetzt ist die Sanierung des letzten Abschnitts der Ortsdurchfahrt an der Reihe: die Bühler Straße. Vom Kreuzungsbereich Mittelstraße/Bühler Straße bis zum Ortsende Bußmannshausen Richtung Bühl werden Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Die Planungen hatte der Schwendier Gemeinderat bereits im September vorigen Jahres zu Gesicht befürwortet. Jetzt liegen die Ergebnisse der Ausschreibungen auf dem Tisch und die Gemeinderäte vergaben die Aufträge zur Straßensanierung einstimmig: Die Kanalisations-, Wasserleitungserd- und Straßenbauarbeiten wird die Firma Schwall aus Laupheim als günstigster von drei Bietern einer öffentlichen Ausschreibungausführen. Die Bruttoangebotssumme liegt bei gut 1,04 Millionen Euro. Das sind knapp fünf Prozent mehr als bei einer Kostenschätzung im Jahr 2018 kalkuliert. Weil es sich bei der Bühler Straße um eine Kreisstraße (K 7517) handelt, beteiligt sich der Landkreis Biberach an den Kosten. Der Landkreis finanziert den neuen Fahrbahnbelag, dieser Anteil liegt bei etwa 78 000 Euro.

Beschränkt ausgeschrieben waren die Arbeiten zur Wasserleitungsinstallation. Vier Firmen wurden aufgefordert, drei gaben ein Angebot ab. Das günstigste reichte die Firma Bertsch aus Schemmerhofen mit circa 56 000 Euro brutto. „Hier liegen wir sehr gut im geschätzten Kostenrahmen“, informierte Peter Gauß vom Gemeindebauamt.

Außerdem gab er, als Antwort auf die Frage von Gemeinderat Helmut Kohn, über den Bauzeitenplan dieser Straßensanierung Auskunft. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist auf den 30. Juni 2021 terminiert. „Nach Aussage der Firma Schwall sollen die Bauarbeiten im Mai dieses Jahres beginnen“, erklärte Gauß. Diese werden sich über den nächsten Winter hinüberziehen, vermutet er. Für den überörtlichen Verkehr wird eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

Um den Bewohnern des Baugebietes „Schwedenkreuz“ die Anbindung an die Mittelstraße Richtung Walpertshofen und Schwendi zu ermöglichen, soll ein vorhandener Feldweg westlich des Baugebietes für die Befahrung während der Bauphase hergerichtet werden.

Die Sanierung der Bühler Straße und besonders die Verlegung eines neuen Abwasserkanals in dieser Straße hat für die Ortschaft Bußmannshausen eine große Bedeutung. Denn nach der Fertigstellung dieser Straßenmaßnahme kann die Verwirklichung eines neuen Baugebietes im nordwestlichen Bereich von Bußmannshausen in Angriff genommen werden. Aktuelle Planungen sehen hier die Schaffung von 34 neuen Bauplätzen vor.