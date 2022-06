Unbekannte trieben in den letzten Tagen in Schwendi ihr Unwesen. Dasteilt die Polizei nun mit. Zwischen Freitag und Mittwoch hebelten Unbekannte demanch das Schloss der Eingangstür zu einem Bauwagen in Schwendi auf. So gelangten sie ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem und fanden Geld und Schnaps. Beides nahmen die Täter mit und flüchteten. Die Polizei Laupheim bittet darum, um Hinweise telefonisch unter 07392 / 96 300 zu melden..