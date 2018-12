Im Kampf gegen die Geißel Tuberkulose

Von Felix Kästle

Mit 19 Jahren schwanger. Was nun? Für Veronika P. (Name von der Redaktion geändert) war das ein Schock, zumal sie sich emotional von ihrem damaligen Freund abhängig fühlte. Heute ist vieles anders. Die junge Mutter geht ihren eigenen Weg – dank der Schwangerschaftsberatung der Diakonischen Bezirksstelle in Friedrichshafen.

Nein. Abtreibung kam für Veronika P. nicht in Frage. Auf keinen Fall. Doch die Nachricht, schwanger zu sein, stürzte Veronika P.