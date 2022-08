Iller-Weihungstal-Pokal geht dieses Jahr an die SF Illerrieden

Die Sportfreunde Illerrieden haben das Iller-Weihungstal-Pokal-Turnier in Sießen im Wald gewonnen.

In diesem Jahr ergaben sich neue Vereinskonstellationen. So bilden die Sportfreunde Sießen im Wald und der TSV Wain jetzt eine Spielgemeinschaft und die Nicht-Teilnahme des TSV Dietenheim sorgte für eine Neuaufstellung des traditionellen Turniers, an dem dieses Jahr der SV Balzheim, der TSV Regglisweiler, die SF Illerrieden und die SGM Sießen/Wain teilnahm.

Zuschauer kommen auf ihre Kosten

Gestartet wurde mit zwei Halbfinalbegegnungen. Die Sportfreunde aus Illerrieden setzten sich im Finale gegen den SV Balzheim durch. Die Ergebnisse: Halbfinale 1: SV Balzheim - SGM Sießen/Wain 3:0. Halbfinale 2: TSV Regglisweiler - SF Illerrieden 9:10 nach Elfmeterschießen. Spiel um Platz 3: SGM Sießen/Wain - TSV Regglisweiler 0:2. Finale: SV Balzheim - SF Illerrieden 1:2.

Ideale äußere Bedingungen ließen guten Fußball zu und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Dabei fiel positiv auf, dass sich alle Mannschaften durch eine faire Spielweise auszeichneten, obwohl fast alle Spiele „Lokalkampf- und Derbycharakter“ besaßen. Dafür gab es bei der Siegerehrung Lob vom Fußballabteilungsleiter der SF Sießen im Wald, Raffael Eberle.

Geselliger Abschluss

Dass im Mannschaftssport auch Teamgeist und Kameradschaft wichtig sind, zeigten die Fußballer mit ihren Fans und viele Besucher bei der abendlichen Dorfhockete, dem geselligen Abschluss, bei dem noch kräftig gefeiert wurde.

Beim AH-Turnier, das auf dem Kleinfeld ausgetragen wurde, siegte der SV Balzheim vor den SF Illerrieden, den SF Sießen im Wald und dem TSV Regglisweiler. Neben dem Blitzturnier der AHFußballer gab es Einlagespiele der Bambinis und der F-Junioren. Außerdem stand das 22. Elfmeterturnier mit 20 teilnehmenden Mannschaften auf dem Programm, welches die „Weihungsbude 1“ für sich entscheiden konnte. Zweiter wurde „Trinksportverein Hedel 1“ vor der „Gädo Bude“. Für Unterhaltung sorgten die vereinseigenen Tanzgruppen „Tanzkids“, „Smileys“ und „Bella Ragazza“.

Der Vorsitzende der SF Sießen, Rupert Mahle, richtete seinen Dank an alle Ehrenamtlichen, welche zum Gelingen der Veranstaltung“ beigetragen hatten. Bereits am Vortag hatte der „8. Sießener Teufelslauf“ mit guter Beteiligung und reibungslosem Verlauf stattgefunden.