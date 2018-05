Ideenreich und augenfällig

Farbenfroh, ideenreich, bewegungsvielfältig und choreographisch augenfällig: Beim Dance-Cup in Schwendi, dem offenen Finale des Turngau Ulm, zeigten 35 Tanzgruppen am Sonntag ihr Können. Etwa 370 Teilnehmerinnen unterschiedlichen Alters – auch eine Handvoll männlicher Tänzer war dabei – interpretierten ihre Musik durch tänzerische Bewegungen auf der 16 mal 16 Meter großen Fläche in der Gemeindesporthalle.

Am Samstag die offenen baden-württembergischen Aerobic-Meisterschaften, einen Tag später das offene Turngaufinale im Dance-Cup: Schwendi war am vergangenen Wochenende durch diese Doppelpack-Veranstaltung im Fokus tanzbegeisterter Sportlerinnen und Sportler aus nah und fern. Ausrichter an beiden Tagen war die Turnabteilung der Sportfreunde Schwendi. „Dies ist vom Angebot her einmal etwas anderes und Schwendi kann sich präsentieren“, begründete Abteilungsleiterin Bianca Vogelmann das Engagement der Sportfreunde-Turner.

Seit 26 Jahren gibt es den Dance-Cup des Turngau Ulm, bei dieser Veranstaltung kommen Vielfalt und Facetten des Tanzes zur Geltung, sagte Elke Dürr. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Dance im Schwäbischen Turnerbund (STB), die in Schwendi als kompetente Moderatorin der Veranstaltung fungierte, war mit der Anzahl der teilnehmenden Gruppen und ihrer Leistungen zufrieden. Einige Tanzgruppen stellten sich in Schwendi erstmals im Wettkampf dem Vergleich, andere wiederum sind seit Jahren dabei.

Wettkampf Basic ist die Kategorie, bei der die 6 bis 16 Tänzerinnen und Tänzer einer Gruppe ohne Hilfsmittel über die Tanzfläche wirbeln. Separat gewertet werden die Altersklassen Kinder, Jugendliche, Erwachsene 18+ und Erwachsene 30+. 16 Punkte gibt es maximal zu erreichen. Acht Punkte davon werden im besten Fall vom Kampfgericht für die Kreativität, die Choreographie und die Auswahl der Bewegungsformen vergeben. Neben dieser A-Note kann die Tanzgruppe auch in der B-Note punkten. Harmonie, Synchronität und Ausdrucksfähigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle. Punktabzug gibt es, wenn die Akteure auf der Tanzfläche etwas verlieren. Etwa eine Haarspange.

Sehr beliebt war auch in Schwendi bei den Tanzgruppen die Kategorie Dance Experience. 18 Formationen traten hier an. „Alles, was mit einer Hand auf die Tanzfläche getragen werden kann, ist hier als Hilfsmittel und Requisite erlaubt“, erläuterte Elke Dürr. Und die Gruppen waren erfinderisch. Stühle, Boxhandschuhe, Sektgläser, Fahnen, Pom-Pom-Tanzwedel, Fächer und Paddel wurden eingesetzt. Letztere übrigens von der Showtanzgruppe „Choosers“ des SV Baltringen. „Leinen los!“, hieß es für die Baltringer Matrosen bei ihrem Tanz unter der Leitung von Philipp Vorhauer. Für ihre Darbietung „auf hoher See“ erhielten die „Choosers“ die Bewertung hervorragend – in dieser Kategorie die Höchstbewertung. Ebenfalls in der Sparte Dance Experience ging die Gruppe „Dejavu“ vom SC Schönebürg an den Start. Sehr gut fanden die Kampfrichterinnen ihren Tanz, der unter der Leitung von Barbara Moll einstudiert wurde.

Weil in der jüngsten Vergangenheit von einigen Tanzgruppen immer wieder Streetdance- oder Hip-Hop-Elemente eingebaut wurden, hat der STB reagiert und für solche Gruppen eine neue Kategorie geschaffen. „Dance New Styl(z)“ wird sie genannt, in Schwendi waren acht Gruppen in drei Altersklassen vertreten. „Bisher sind diese Gruppen durchs Raster gefallen. Die neue Kategorie wird ihnen nun gerecht“, freute sich Elke Dürr über diese neue Wettkampf-Kategorie.

Insgesamt bescherte der Dance-Cup, den Turnwartin Dance Martina Scharl vom Turngau Ulm seit nunmehr zehn Jahren organisiert, über vier Stunden Gruppen-Tanzsport in der Schwendier Gemeindesporthalle. Dass bei dieser Veranstaltung alles in Perfektion ablief, bescheinigte Beate Vogt-Sailer (Turnwartin im Frauenbereich des Turngau Ulm) dem Organisations- und Ausrichtungsteam. Für die Turnabteilung Schwendi bedeutet dies: Sie hat sich für die Übernahme weiterer solcher Aufgaben bestens empfohlen.