Hospizgruppe sucht Ehrenamtliche

Interessierte können sich direkt bei der Kursleiterin Silke Jones melden unter Telefon 07351/8095-192 oder per E-Mail an jones.s@caritas-biberach-saulgau.de oder bei der Koordinatorin der Hospizgruppe Schwendi-Wain Waltraud Schlenk unter Telefon 0152/59575276 oder per E-Mail an hospizgruppe-schwendi-wain@gmx.de

Es ist ein besonderes Ehrenamt, schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen am Lebensende zu begleiten. In Schwendi und Wain gibt es seit mehr als Jahren einen Hospizdienst. Die ökumenische Hospizgruppe Schwendi-Wain sucht nun neue Ehrenamtliche

„Wir würden uns über neue Gesichter sehr freuen“, sagen die Verantwortlichen der Hospizgruppen. Wer Interesse hat, Teil der Gruppe zu werden, hat im Herbst die Gelegenheit, sich dafür schulen zu lassen. Die Caritas Biberach bietet dann einen Vorbereitungskurs für die hospizliche Begleitung an. Die Teilnehmer erhalten das notwendige Grundwissen vermittelt, um dieses Ehrenamt ausüben zu können. Es geht um Fragen wie: Was geschieht mit dem Körper und dem Bewusstsein?,Wie kommunizieren sterbende Menschen. Was brauchen sie in den letzten Tagen und Stunden? Wo sind meine Grenzen und wie sind meine eigenen Erfahrungen? Erfahrenes Fachpersonal führt behutsam an die Situationen heran. Die Ehrenamtlichen haben während der ganzen Zeit Unterstützung durch die Hospizgruppe.