Hohe Sprünge auf optimalem Boden

Das einmalige Panorama des Schochengrabens lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher zum Pfingstturnier des RFV Schwendi. Das Wetter hatte einiges zu bieten an diesem Wochenende, sorgte aber dafür dass Reiter und Pferde optimale Bodenverhältnisse vorfanden.

Los ging es am Samstag mit einer Stilspringprüfung Kl. A. Da gewann Sophia Keller auf Ciarada von der RSG Öpfingen. Die erste Abteilung: Theresa Kämpf, vom RV Mietingen, belegte mit Housten und Skandus Platz 3 und 5 vor Vereinskollegin Christina Egelhofer, die mit Graf Oberschwaben Platz 7 belegte.

Ebenfalls auf Platz 7 ritt Carolin Betz vom RFV Laupheim mit Arpeggios Artax. Niklas Maier von den PF Lusshof Laupheim wurde auf Ariya Neunter.

Die zweite Abteilung wurde von Stefanie Mast vom RFV Laupheim mit Cassito gewonnen. Amelie Nieß und Coco Chanel vom RV Mietingen, sicherten sich Platz 8. Als nächstes stand eine Springpferdeprüfung Kl. A* auf dem Programm. Hier gewann Georgina, die von Lea Rodi vom RFV Reinstetten vorgestellt wurde.

Die im Anschluss stattfindende Springprüfung der Kl. L wurde von Nicole Blessing mit Bon Bini vom PSV Bellenberg gewonnen. Am Nachmittag zeigte der Nachwuchs sein Können, bei einem Stilspringwettbewerb Kl. E, den Leonie Nieß vom RV Mietingen, auf Coraya für sich entscheiden konnte. Nina Hafner, vom RFV Schwendi belegte auf Oscar Platz 5 – ebenfalls wie Elena Bares auf Bella, von der RSG Grafenholz Untersulmetingen. Barbara Schad auf Roxy und Sarah Ott auf Stakkata, die für die PF Lusshof Laupheim an den Start gingen, belegten die Plätze 7 und 10. Jessica Rommel vom RV Mietingen belegte auf Florence Platz 11.

Die anschließende Springpferdeprüfung Kl. A** wurde von Straight Flush gewonnen, der von Miriam König vom RFV Langenau vorgestellt wurde. Jasmin Weiß vom gastgebenden Verein belegte mit ihrer Nachwuchsstute PBM Chesanos Girl Platz 11.

Beim Höhepunkt des Tages, einer Punktespringprüfung Kl. M*, sicherte sich Lea-Sophia Gut vom RV Sulmingen, auf Cleiner Onkel Platz 1.

Der Sonntag begann mit einer Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen. Beim Sieg von Christina Einsiedler und Cormints Champion von den PSF Munderkingen sicherte sich Simon Nieß vom RV Mietingen Platz 2 und 3 auf Romance of Red und Frido. Platz 5 ging an Carolin Betz vom RFV Laupheim mit Arpeggios Artax.

An neunter Stelle konnten sich Nina Hafner und Oscar für den gastgebenden Verein platzieren. In der zweiten Abteilung ging der Sieg an Jannik Kästle mit Nabuco von der RSG Öpfingen. Platz 2 sicherte sich Sabrina Link vom RFV Schwendi mit Fräulein Felicitas. Theresa Kämpf vom RV Mietingen ritt mit Housten auf Platz 8. Den folgenden Springreiterwettbewerb gewann Katharina Dobler mit Diamant vom RFV Hauerz. Elena Bares von der RSG Grafenholz Untersulmetingen sicherte sich auf Bella Platz 2.

Vom gastgebenden Verein platzierten sich Tabea König mit Buddy an fünfter Stelle und Kimberly Bauer auf Lucky an neunter Stelle. Im Anschluss fand eine Punktespringprüfung Kl. L statt. Die erste Abteilung wurde erneut von Nicole Blessing und Bon Bini vom PSV Bellenberg gewonnen, in der zweiten Abteilung ging die goldene Schleife an Jannik Kästle und Lennox von der RSG Öpfingen.

Hoch hinaus ging es bereits bei der nächsten Prüfung, einer Springprüfung der Kl. M**,. Hier war Stefan Dudik mit Cimba von den PSF Munderkingen am schnellsten und sicherte sich so die goldene Schleife. Beim folgenden Tageshöhepunkt, einer Punktespringprüfung der Kl. S* wurden dann die Hindernisse noch einmal erhöht. Viele Zuschauer verfolgten diese spannende Prüfung, in der nur zwei Paare fehlerfrei blieben.

Etwas schneller unterwegs war Lea- Sophia Gut mit Cleiner Onkel vom RV Sulmingen und sicherte sich erneut den Sieg. In der abschließenden Prüfung, einer Springpferdeprüfung Kl. L , gewann Florence, die von Samanta Laack vom RFV Laupheim vorgestellt wurde. Ihr zweites Pferd Rocky GD platzierte sie an fünfter Stelle. Weitere Ergebnisse folgen.