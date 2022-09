Hörenhauser Oktoberfest erfährt die 49. Auflage

Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet der Musikverein Hörenhausen am Sonntag, 2. Oktober, wieder sein Hörenhauser Oktoberfest in der Sießener Gemeindehalle aus. Das Fest, das seine 49. Auflage erfährt, ist inzwischen Kult und lockt viele Gäste aus nah und fern an.

Das 49. Hörenhauser Oktoberfest beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Fassanstich und einem geselligen Frühschoppen mit dem Musikverein. Es folgt ab 11 Uhr der Mittagstisch mit einer umfangreichen Speisekarte mit schwäbischen Schlachtspezialitäten, aber auch alternativ mit Schnitzel mit Pommes.

Nachmittags schließt sich ein „uterhaltsamer Familiennachmittag“ mit der Jugendkapelle Rottal an, die ab 1330 Uhr musiziert. Dabei gibt es Kaffee und die von den Musikerfrauen selbst gemachten Kuchen. Später werden schmackhafte Vesper sowie Bauernbrotzeit und Tellersulzen serviert. Stimmungsvoll wird es ab 18 Uhr beim „bayrischen Abend“ mit dem bayrischen Musikverein aus Neuburg an der Kammel, kulinarischen Oktoberfestschmankerln wie Krustenbraten mit Knödel, Sauerkraut sowie viel Unterhaltung zugehen.

Gaudi für alle Besucher ist angesagt beim Hörenhauser Oktoberfestmarsch und beim Glücksrad, wobei es jeweils ansehnliche und nützliche Preise zu gewinnen gibt. Auch eine Pilsbar und Bar laden zum Verweilen ein. Der Musikverein Hörenhausen bietet für Jung und Alt ein buntes Programm. Es lohnt sich also, die Atmosphäre des Hörenhauser Oktoberfests zu genießen. Alle Speisen sind auch zum Abholen oder Mitnehmen.