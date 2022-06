Hörenhauser lädt zum Sommerfest

Die Mitglieder des Musikvereins Hörenhausen laden von Mittwoch, 15., bis Sonntag, 19. Juni, zum „Hörenhauser Sommerfest“. Ausnahme ist Freitag, 17. Juni, – da ist Ruhetag.

Der Festgarten bei der Sießener Gemeindehalle wurde mit großem Engagement freiwilliger Helfer des Musikvereins Hörenhausen durch diverse Arbeiten umgebaut, seinen und verschönert. Er bietet bei Sommerwetter ideale Voraussetzungen und für wechselhaftes Wetter haben die Veranstalter, der Musikverein Hörenhausen und der Blasmusik-Jugend-Förderverein des Musikvereins Hörenhausen mit dem Aufbau von Zelten vorgesorgt, sodass die Veranstaltung bei jeder Witterung stattfinden kann.

Bereits am Mittwochabend, 15. Juni, steigt ab 20.30 Uhr die „Summer meets Party“ mit „Luke Miller“ der mit angesagten Hits für die richtige Partylaune sorgen will. Einlass ab 16 Jahren mit Partypass oder Muttizettel. Shuttlebusse bringen die Partygäste zum Festplatz.

An Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, wird so ab 11 Uhr bei der „Hockete“ im Festgarten beim Frühschoppen und beim „Schwäbischen Mittagessen“ mit musikalischer Unterhaltung durch die Musikkapelle Kirchen gefeiert.

Am Freitag ist Ruhetag. Am Samstag, 18. Juni, gibt es einen besonderen Anlass. Die Festgäste werden um 18.30 Uhr zum Festgottesdienst im Festgarten mit musikalischer Umrahmung durch den veranstaltenden Musikverein Hörenhausen und zur Einweihung der neuen Festbühne zum 90. Jubiläum eingeladen. Anschließend wird zum Sommernachtsfest mit Abendprogramm bei romantischer Beleuchtung in den idyllischen Festgarten eingeladen. Gewürzt wird der Abend mit Tanzauftritten der Tanzgruppen „Tanz Kids“, „Smileys“ und „Bella Ragazza“ der Sportfreunde Sießen im Wald. Geselliger Treffpunkt wird auch in der „Musiker-Bar“ sein. Der Musikverein Gutenzell wird für musikalische Unterhaltung sorgen.

Der Festsonntag, 19. Juni, sieht ein Non-Stop-Programm für den ganzen Tag vor. Nach dem Frühschoppen ab 10.30 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Wain, wird es auch bei der Maibaumversteigerung des diesjährigen schmucken Maibaumes lustig hergehen. Ein bunter Unterhaltungsnachmittag mit der gut angenommenen „Bulldog-Rallye“ und einem Bulldog-Geschicklichkeitsfahren für Jedermann sorgt anschließend für Abwechslung. Stimmungsvoll hergehen wird es nochmals zum Abschluss des Sommerfestes am Sonntagabend beim „Fröhlichen Ausklang und Abendunterhaltung“ ab 17 Uhr mit „Helmut’s Musikanten“. Zudem gibt es die Siegerehrung von der Bulldog – Rallye, belohnt mit schönen Preisen.