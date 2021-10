Hochkarätiges Streichquartett gastiert in der Kleinen Bühne

Das renommierte Armida-Quartett gastiert am Sonntag, 31. Oktober, in der Kleinen Bühne Schwendi. Ebenfalls zu Gast sind bei der Veranstaltung im Rahmen der Konzertreihe „Faszination Klassik!“ Sabine Meyer und Reiner Wehle. Der Leiter und Initiator der Reihe, Dr. Walter Mauermann, freut sich, dass nach zwei ausgefallenen Konzerten auch das zweite Herbstkonzert stattfinden kann.

Seit seinem spektakulären Erfolg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2012, bei dem das Armida-Quartett mit dem ersten Preis, dem Publikumspreis sowie sechs weiteren Sonderpreisen ausgezeichnet wurde, begann für das junge Berliner Ensemble eine einzigartige Karriere. Nach Konzerten und Rundfunkaufnahmen als „BBC New Generation Artists“ (2014-16) sowie darauf folgend als „Echo Rising Stars“ (2016/17) haben sich die Musikerinnen und Musiker als regelmäßige Gäste in den bekanntesten Kammermusiksälen Europas, Asiens und der USA etabliert.

Vorzügliches Programm

Die Gäste erwartet in der Kleinen Bühne am 31. Oktober ein vorzügliches Programm durch das Quartett und seine Gäste, versprechen die Veranstalter. Die Klarinettistin Sabine Meyer zählt zu den renommiertesten Instrumentalisten überhaupt. Sie wird zusammen mit Reiner Wehle am Bassetthorn auftreten und Werke von Brahms und Mozart auf höchstem Niveau spielen.

Das Brahms-Quartett op. 67 entstand 1875 im Ort Ziegelhausen am Neckar bei Heidelberg. Brahms hatte bis dahin mehr als zwanzig Streichquartette geschrieben und wieder vernichtet. Nach dem Schlussstrich des B-Dur-Quartetts war Brahms bei bester Laune; diesmal war er sehr zufrieden mit seiner Komposition.

Der 2. Satz ist „zum Weinen schön“

Das Klarinettenquintett von Wolfgang Amadeus Mozart gilt als eines der bedeutendsten Kompositionen in der Klarinettenliteratur. Das Werk beinhaltet alle Facetten der musikalischen Darstellungsmöglichkeiten, insbesondere ist der mit Larghetto überschriebene 2. Satz „zum Weinen schön“.

Als künstlerischer Leiter dankt Walter Mauermann in besonderem Maß Siegfried Weishaupt, der wie schon seit Jahren die für Kammermusik perfekt geeignete Kleine Bühne zur Verfügung stellt.