Herren 2 aus Schwendi gewinnen weiter

Am Ende hieß es fünf zu eins und der Sieg ging verdient an unsere Jungs aus Schwendi, auch wenn es nicht ganz so deutlich war, wie das Endergebnis zeigt. Während im ersten Spiel noch „Oldie“ Christoph Lerch der Matchwinner war, überzeugten dieses Mal alle Youngsters ohne Ausnahme.

Das Team um Ralf Maier, mit einem Altersdurchschnitt von zwanzig Jahren führte nach den Einzeln bereits mit vier zu null. Joel, Nik und Johannes gewannen jeweils deutlich, lediglich Tim Schulz musste in seinem Einzel über die volle Distanz gehen und stellte seine Coolness im Match Tie Break mit einem 11:9-Sieg unter Beweis. Die Doppel waren nur noch Formsache.

Während man beim ersten Spiel gegen Biberach noch von Klassenerhalt sprach, möchte man nun um den Aufstieg spielen. Bereits am Samstag, 15. Januar wird es ab 15 Uhr im Heimspiel zum Showdown gegen den SSV Ulm 1 kommen. „Diese sind Favorit, aber wenn wir unser bestes Tennis spielen, werden wir gewinnen“, so Nik Schürrle. Ob sogar Adrian Grimolizzi auflaufen wird, wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn entscheiden, da der Spielertrainer erst Dienstag aus seinem Heimaturlaub zurückgekehrt ist.