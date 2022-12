Herren 1 aus Schwendi gewinnen gegen Tabellenersten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spannend bis zum letzten Moment und mit einem besseren Ende, als am ersten Spieltag. Denn während am ersten Spieltag gegen Hirschlanden der letzte Match Tie Break verloren ging, gewannen die Herren aus Schwendi dieses Mal gegen den Tabellenersten aus Vaihingen den entscheidenden Match Tie Break. Am Ende stand es also vier zu zwei. Wenn man die Qualität der Matches anschaut ist das Ergebnis fast zweitrangig, so der eine oder andere Zuschauer, der den Weg in die Tennishalle fand.

Philipp Staible verlor mit 6:7 und 3:6 gegen Tony Holzinger an Postion zwei, Nik Schürrle gewann deutlich an Position vier, Tobias Mayr an drei, machte es spannend, gewann am Ende 7:6 und 7:5 und Tom Gutermann setzte den Einzeln mit einem Sieg im dritten Satz gegen Pascal Streit (DTB 125) die Krönung auf.

Somit musste noch ein Doppel her. Während die Youngsters Gutermann und Schulz anerkennen mussten, dass ihre Gegner im Doppel eine Klasse besser waren, setzten sich die Oldies Staible und Mayr denkbar knapp durch.

„Wir sind wieder im Rennen, ein weiterer Sieg kann reichen, den wollen wir uns holen!“, so Philipp Staible noch während der Siegesfeier. Die letzten beiden Spiele finden erst im März statt.