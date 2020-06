Helmut Kohn ist seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik tätig

Mit der Ehrennadel und Stele des Gemeindetages Baden-Württemberg ist der Kommunalpolitiker Helmut Kohn aus Bußmannshausen ausgezeichnet worden. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag in der Veranstaltungshalle hat Bürgermeister Wolfgang Späth die Ehrung vorgenommen. Seit nunmehr 40 Jahren hat sich Helmut Kohn dem ehrenamtlichen Engagement in der Kommunalpolitik verschrieben.

Im Jahre 1980 war er erstmals in den Ortschaftsrat Bußmannshausen gewählt worden. Diesem Gremium gehört er seither an, vier Jahrzehnte hat er sich für die Belange der Ortschaft eingesetzt. 20 Jahre davon – von 1999 bis 2019 – fungierte Helmut Kohn zusätzlich als stellvertretender Ortsvorsteher und übernahm somit weitere Verantwortung. Im Jahre 1999 hat sich Helmut Kohn dann noch bei der Gemeinderatswahl um ein Mandat als Bürgervertreter beworben. Mit Erfolg, er wurde in den Gemeinderat gewählt. Es blieb nicht bei einer Amtsperiode – inzwischen vertritt er als Gemeinderat in der fünften Amtsperiode die Interessen der Schwendier Kommune.

Darüber hinaus führt er als Vorsitzender die CDU-Fraktion im Gemeinderat an, seit 16 Jahren nun. In den beschließenden Ausschüssen der Gemeinde ist der 62-jährige Helmut Kohn seit 1999 ebenso Mitglied wie in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Rottal und der Wasserversorgungsgruppe Rottum. „Sie haben in ihrer 40-jährigen Ehrenamtsarbeit auf kommunaler Ebene viel Zeit, Herzblut und Ideen eingebracht und auch Sorgen erlebt“, blickte Bürgermeister Wolfgang Späth auf diese vier Jahrzehnte zurück.

Bei der Verwirklichung von vielen Projekten in der Ortschaft und der Gemeinde sei Helmut Kohn an vorderster Stelle dabei gewesen. Die wiederholte Wahl in den Ortschafts- und Gemeinderat signalisiere, „dass die Bürger hinter ihnen stehen“. Er sei froh, dass mit Helmut Kohn ein so erfahrener Kommunalpolitiker im Gemeinderat mitarbeite, dankte Wolfgang Späth für dessen Einsatz.

Diese Lobesworte und die Auszeichnung durch den Gemeindetag seien fast schon zuviel der Ehre, befand Helmut Kohn. Die Jahre der kommunalpolitischen Arbeit seien dahin gegangen, „jetzt sind es schon 40 Jahre, man erschrickt“, sagte er. „Es war und ist immer noch eine verantwortungsvolle und erfüllende Tätigkeit für mich, die ich sehr gerne ausführe“, ließ Helmut Kohn wissen. Er fühle sich noch fit und versuche, nach wie vor sein Bestes zu geben, versicherte Helmut Kohn (im Bild rechts). Als Geschenk der Gemeinde anlässlich dieser Ehrung erhielt er einen Vesperkorb.