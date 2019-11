Heimatkundlicher Verein blickt zufrieden zurück

Der Heimatkundliche Verein Schwendi hat im Feuerwehrhaus bei seiner siebten Jahreshauptversammlung auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Kugler gab dieser vor rund 40 Besuchern in sei-nem Bericht an, dass sich die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr auf 130 erhöht habe. Nicht zufrieden zeigte sich Kugler allerdings mit den aktuellen Räumen zur Archivierung von Gegenständen. Mit der beengten Situation im alten Kindergarten in der Oberen Straße sei eine adäquate Archivierung nicht möglich. Als Folge hieraus werden die zu archivierenden Gegenstände zum Teil in Privaträumen gelagert. Vielleicht könne ja die Gemeinde Schwendi passende Räume hierzu anbieten, so der Appell von Kugler an den anwesenden Bürgermeister Wolfgang Späth.

Bei seinem Rechenschaftsbericht nannte Schriftführer Alfons Christ als einen Höhepunkt die Historische Metzelsuppe, die im Oktober bereits zum zweiten Mal stattfand und sehr gut angenommen wurde. Auch bedankte sich Christ für das Überlassen oder Bereitstellen von zahlreichen Dokumenten, Bildern, Filmen, Dias und Schriftstücken durch viele Einwohner. Kugler legte in seiner Doppelfunktion als Kassierer den Bericht über die Finanzen des noch jungen Vereins ab und konnte hierbei ein solides Ergebnis verkünden.

Bürgermeister Späth leitete die einstimmige Entlastung des Vorstands und würdigte das Engagement des Vereins zur Erhaltung der Geschichte von Schwendi. „Wer die Vergangenheit nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten“, so Späth in seiner Ansprache.

Im historischen Teil der Versammlung referierte Christ über die noch vorhandenen Feld-, Straßen- und Flurkreuze in Schwendi. In einem äußerst kurzweiligen Vortrag mit passenden Bildern präsentierte Christ in seinem akribischen Bericht unter anderem die Geschichte über das Feldkreuz im Bergmahd, Jöchles Kreuz, das Kreuz an der Gutenzeller Straße/Klausstraße, Högerles Kreuz, Ziegler’s Kreuz und Bottes Kreuz. Auch über die Schönstatt-Muttergottes und über ein Maria-Hilf-Bild in der unteren Halde gab Christ Wissenswertes preis.

Bei den Wahlen wurden Vereinsvorsitzender Jürgen Kugler und Schriftführer Alfons Christ wiedergewählt. Als neu gewählter Kassierer wurde Reinhold Rothmaier von der Versammlung in die Reihen des Vorstands aufgenommen.